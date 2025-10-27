Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 28 de octubre de 2025
Adobe Stock
Vivir | Tecnología

Tecnoestrés, 'meeting madness'… o cómo la tecnología nos amarga la vida en el trabajo

Un 64% de los trabajadores dicen sentirse angustiados por el exceso de control y notificaciones en su entorno laboral, según una reciente encuesta

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:19

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

La transformación digital supuso un antes y un después en el mercado laboral. Especialmente en el marco de las profesionales más técnicas, donde el móvil ... y el ordenador se han convertido en herramientas indispensables. Y esta adopción tecnológica masiva ha traído tantos pros como contras. Por un lado, encontramos la posibilidad de trabajar en cualquier parte, sin necesidad de acudir a una oficina (lo que ha facilitado la conciliación familiar de muchos); por otro, la dificultad para separar la vida profesional de la personal.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  3. 3 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  4. 4

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  5. 5 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  6. 6 Morro Iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas
  7. 7 Piden tres años de cárcel por un presunto maltrato a su pareja: «Te voy a amarrar a la silla si te veo con cualquiera»
  8. 8 A juicio un taxista por presuntamente abusar sexualmente de dos jóvenes
  9. 9 ¿La leishmaniosis canina ya es autóctona en Canarias? Ocho casos apuntan a que sí
  10. 10 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tecnoestrés, 'meeting madness'… o cómo la tecnología nos amarga la vida en el trabajo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Tecnoestrés, &#039;meeting madness&#039;… o cómo la tecnología nos amarga la vida en el trabajo