Cómo saber que la página web por la que navegas es segura

Cada día entramos en numerosas webs, es un gesto tan cotidiano que casi nunca nos planteamos si con ese simple clic estamos poniendo al descubierto (y en riesgo) datos personales, pero es un peligro que está ahí. Puede tratarse de páginas de phising (suplantación de identidad) que piden información privada, como contraseñas de cuentas bancarias, o pueden contener un archivo que, al descargarse en el ordenador del usuario, instale algún tipo de virus que cause numerosos quebraderos de cabeza. En el mundo real todos sabemos más o menos cómo detectar situaciones que pueden causar problemas, pero en internet no existe esa misma percepción de posibles peligros. Sin embargo, estos existen, y, lo mismo que en la calle tomamos ciertas precauciones, a la hora de navegar conviene tomar ciertas medidas aparte de utilizar el sentido común.

Comprobar la dirección

En la barra del navegador hay que fijarse siempre si la dirección es aquella a la que se desea acceder de verdad. En caso de que no sea así, no entre.

Verificar si está cifrada la información que se intercambia

El usuario debe mirar al comienzo de la dirección web completa: una dirección que comienza por 'http' es menos segura que otra que lo haga por 'https'. Los navegadores indican esa seguridad mostrando a la izquierda de la dirección de la página un candado que puede aparecer abierto o cerrado. Si está abierto, la información que se intercambie con esa web puede ser visible para terceros. Mientras que un candado cerrado indica que la conexión está cifrada y que otra persona que esté conectada a la red (como un compañero de trabajo) no puede ver lo que se hace en ese ordenador. Además, el candado indica que se certifica que quien está detrás de la página web es quien dice ser. Hoy día casi todas las páginas aparecen con el candado cerrado. No obstante, que una página tenga el certificado 'https' no es garantía total de seguridad. Según un informe realizado por WatchGuard Techonologies, el 91,5% del malware difundido durante el segundo trimestre de 2021 se descargó de sitios webs 'https', lo que supone un incremento considerable respecto al trimestre anterior. Aunque en el tercer trimestre se redujeron, en septiembre ya se habían superado las cifras de todo 2020.

Hacer caso a la función de navegación segura

Google implantó la función de navegación segura para identificar los sitios web que no eran fiables y avisar así a los usuarios. Si al intentar entrar en una página aparece una 'i' rodeada de un círculo quiere decir que otro usuario podría ver o cambiar la información que el usuario reciba o envíe a través de esa web. Si aparece un cierre de exclamación dentro de un triángulo rojo, Google recomienda que no se utilice esa página. Aparecen dos indicaciones. La primera es 'no es seguro' porque hay un problema grave de privacidad, e irá acompañada de un mensaje de 'inicio de sesión no seguro' o 'pago no seguro'. La segunda indicación es 'peligroso' y va en una pantalla de advertencia de color rojo que ocupa toda la página; es probable que la información privada corra peligro al entrar en dicha página.

Los resultados de la búsqueda de Google también avisan cuando una de las páginas que muestran es potencialmente dañina por la falta de seguridad.

Comprobar la información que ofrece

Si la web no tiene apartados de aviso legal, condiciones de compra y algún apartado con el epígrafe 'quiénes somos' o similar', que contenga datos acerca de la empresa responsable de la página, hay que sospechar porque deben tener visible la información relacionada con quién está detrás de la web y la relacionada con los derechos del consumidor, así como las formas aceptadas de pago. En caso de ser una tienda 'online' debe indicar las condiciones de devolución de productos.

Estas son algunas webs de comprobación

Informe de transparencia de Google. Se puede acceder desde aquí.

safeweb.norton.com. Se trata de un servicio de Norton que analiza la seguridad de la web y si tiene algún problema. Permite, incluso, dejar opiniones para futuros usuarios.

urlvoid.com. Informa sobre el registro del dominio y dice dónde está el servidor. Se basa en la reputación de las webs en más de 35 listas negras.

https://sitecheck.sucuri.net. Detecta malware basándose en nueve listas negras. En las direcciones web acortadas informa de hacia dónde redirigen realmente esas webs.

https://opentip.kaspersky.com. Esta empresa de seguridad informática ofrece información sobre los propietarios de la web y su seguridad, analiza archivos 'online' y ofrece un análisis más completo a los usuarios registrados.

www.virustotal.com. Quien acceda aquí puede analizar ficheros, dominios, IPs y direcciones para detectar posible malware o problemas de seguridad en la página que se quiere consultar.