Comida, ropa o contratar un viaje: lo que puedes comprar con criptomonedas

Si no compró un bitcoin a tiempo, ahora no es tiempo de lamentaciones. Los activos digitales se sitúan ahora por encima de los 37.000 euros. Su crecimiento y popularidad han hecho que pasen de ser un fenómeno desconocido y residual a figurar simbólicamente hasta en el monedero de tu vecino. No obstante, aún hay bastante misterio en torno a este producto que ni se toca ni se ve y que se encuentra en un Dragon Khan constante, con subidas y bajadas notables en el último año. Unas fluctuaciones que, según los expertos, responden a la todavía corriente especulativa más que a su futuro cortoplacista como dinero real al uso, con el que poder pagar.

Según los datos de Bitpanda, el 10% de la población española usa o posee criptomonedas, lo que supone casi cinco millones de personas dentro del criptoespacio. Una de las preguntas clave es ¿qué puedo comprar con estas monedas digitales y en qué lugares? Pues bien, por ahora no en demasiados sitios físicos como restaurantes o tiendas de calle, pero pagar se puede. En Madrid por ejemplo existen 120 establecimientos o comercios que permiten a sus clientes con criptomonedas, según Coinmap. En Barcelona habría 77; en Málaga 28, y en Bilbao, 11. Actualmente podemos comprar colchones en la startup Morfeo, jabones y otros productos de cosmética de la marca Lush o realizar un tour por el Santiago Bernabéu con nuestros activos digitales. También podemos hacernos con una casa - hay más de 30 viviendas en Fotocasa que aceptan bitcoins), ir al Caribe con la agencia online Destinia, adquirir tarjetas regalo en múltiples tiendas o comprarnos unas zapatillas en Shopify. «A día de hoy se puede vivir totalmente en criptomonedas. Desde llenar el carro de la compra hasta comprar cualquier cosa en Amazon», afirma Santos Gutiérrez, responsable de Bit2Me Academy. «Con Bitrefill puedes adquirir lo que necesites con los activos digitales. El funcionamiento es sencillo. A través de esta página puedes adquirir tarjetas regalo por un valor determinado de dinero -en euros- y utilizarlos para pagar en un montón de tiendas en España. Algunos de los comercios adheridos a esta plataforma y en los que puedes pagar con bitcoins son Amazon, Carrefour, H&M, El Corte Inglés, Media Markt, Ikea, Decathlon, Nike; gastar en las gasolineras, como Cepsa o hacer un recorrido en Uber. También puedes adquirir tarjetas para recargar los teléfonos móviles prepago», apunta.

El experto explica que podemos reservar nuestras vacaciones en unos pocos minutos mediante el pago de criptomonedas a través de la plataforma Travala, una empresa asociada con Expedia y Booking, el popular buscador para reservar alojamientos. En ella hay más de dos millones de alojamientos en 195 países. Como curiosidades que podemos realizar con estas monedas digitales se encuentra la contratación de detectives, fumigaciones de mosquitos o una gastroscopia, indican en Bit2me. «No se trata únicamente de bienes que se comercializan en internet, sino también toda la oferta offline está disponible. Los comercios cada día tienen más facilidades para su implementación y es perfectamente posible y legal a nivel contable y fiscal», destaca el experto.

Y aunque no pudieras pagar con bitcoin tu sushi favorito, existen alternativas. Puedes transformar esas criptomonedas gracias a páginas como crypto.com, que te permite crear una tarjeta que, cuando pagues, transformará tus criptomonedas en euros.