Cómo no perder nada de contenido al cambiar de móvil

Entre dos y cuatro años. Es el tiempo que nos dura, más o menos, el móvil. Y en ese cambio desaparecen, a veces, contactos, fotos, vídeos... ¿Cómo hacer la transición sin perder contenido? Aunque fabricantes y desarrolladoras de Android y iPhone (Google y Apple) facilitan el proceso, no está de más tomar precauciones.

Lo más importante es tener sincronizados los contenidos del teléfono con los servicios en la nube, como la cuenta de Google o iCloud en el caso de los iPhone. Así nos aseguraremos de que pasarán al teléfono nuevo tanto los contactos como los mensajes y las aplicaciones instaladas en el terminal antiguo.

Los contactos

Ahora que no somos capaces de recordar más números de móvil que el propio, perder los contactos es un fastidio. Si el teléfono es Android no hay problema, ya que se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google y se puede acceder a esta información desde múltiples dispositivos. En un iPhone esta sincronización se lleva a cabo también automáticamente pero, para estar seguro, se puede comprobar entrando en Ajustes > iCloud > Contactos y verificando que está activado el botón de contactos.

Fotografías y vídeos

Normalmente, las imágenes están almacenadas en el teléfono. Para no perder nada hay dos opciones (se puede recurrir a ambas): la obvia, que es descargar todos los archivos en un ordenador y pasarlos luego al nuevo terminal, y la segunda, que consiste en sincronizar la aplicación de fotografía con un servicio en la nube, de modo que se almacena una copia de cada fotografía o vídeo en un servidor. Apple ofrece 5 GB a los usuarios en iCloud y Google, 15 GB para cada cuenta, aunque hay que tener en cuenta que esos 15 GB incluyen también los mensajes de Gmail. En ambos casos se puede pagar para tener más espacio.

Calendario

Como sucede con la agenda de contactos, en Android el calendario se sincroniza automáticamente en la cuenta del usuario de Google, así que no hay que hacer nada especial. En el caso de iPhone, hay que sincronizar con el servicio en la nube del calendario que se utilice: Google Calendar, Microsoft Outlook o el de Apple.

Servicios de mensajería instantánea

Telegram no se almacena en el teléfono, así que no es necesario pasar los datos, pero WhatsApp es otro cantar. Para no perder todos los chats y archivos hay que subir una copia de seguridad en el teléfono actual entrando en WhatsApp y pulsando sobre los tres puntos verticales de la parte superior derecha > Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Al instalar WhatsApp en el teléfono nuevo, la 'app' pregunta si se quiere recuperar esa copia de seguridad, al responder que sí se descargarán todas las conversaciones. Eso sí, de momento no es posible pasar los datos de un teléfono Android a un iOS o viceversa, ya que la copia de seguridad en los dispositivos Android sube a Google Drive y en los iPhone se guarda en iCloud.

Aplicaciones de autenticación

Las aplicaciones pasarán al nuevo dispositivo, pero no los datos que contienen, y esto puede suponer una molestia considerable en las aplicaciones que se utilizan para el acceso a servicios en los que se ha activado la doble autenticación. El más conocido es Google Autenticator (hay que hacerlo a mano). En el móvil antiguo hay que pulsar dentro de Autenticator los tres puntos verticales de la parte superior derecha y elegir Transferir cuentas > Exportar cuentas. Tras verificar la identidad con el método que se tenga indicado en el teléfono, se elige qué cuenta se desea exportar. Se pulsa el botón 'siguiente' y aparece en pantalla un código QR; después de haber pasado el resto de datos al teléfono nuevo, hay que abrir en él la 'app' Autenticador, ir al mismo menú de 'transferir cuentas' y elegir la opción 'importar cuentas', hay que pulsar sobre 'escanear código QR', se abre la cámara del móvil y hay que escanear el que aparece en la pantalla del móvil antiguo.

Otras recomendacioneS

Al hacer este cambio, es importante estar conectado una Wi-Fi segura. Además, conviene que los dos dispositivos estén conectados a la red eléctrica para garantizar que ninguno se quedará sin batería en mitad del proceso, ya que a veces lleva hasta una hora. Finalmente, si no se va a vender o a reciclar, conviene dejar el dispositivo actual tal cual, sin borrar nada, una vez esté todo instalado en el nuevo teléfono, para poder utilizarlo en caso de emergencia o que haya algún problema.