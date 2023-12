La nueva amenaza de las compras navideñas: estafas con Inteligencia Artificial

Actualizar el móvil, no conectarse a wifis públicas... «Cualquier precaución es poca» para no caer en las ciberestafas, advierte Jordi Nebot, confundador de PaynoPain, empresa especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online. Cuando realicemos transacciones en la web, hay que «cerciorarse de que la pasarela de pagos sea segura», por ejemplo, que la dirección empiece con https. Pero también debemos tener cuidado con las wifis públicas, «que son mucho más vulnerables». Otra recomendación del experto: mantener el dispositivo actualizado y hacer como las abuelas, revisar nuestra cuenta bancaria para detectar cargos no autorizados.