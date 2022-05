Mujer, 41 años y una hora'enganchada' al día, perfil del usuario de redes sociales

Redes sociales. Se imagina una a un chaval de 15 o 16 años parapetado detrás del móvil contando 'likes' y subiendo 'selfies'. Y cuál es la sorpresa cuando en lugar de al adolescente encontramos detrás de ese perfil... a su padre o, casi con más seguridad, a su madre. Por la edad lo decimos. La edad media del usuario de redes sociales son 41 años, y hay más mujeres que hombres. Otro dato para el asombro: ocho de cada diez internautas de entre 55 y 70 años tiene perfil en redes. Son dos de las cifras que recoge el decimotercer 'Estudio de redes sociales 2022', elaborado por IAB Spain con la colaboración de Elogia y presentado hace unos días.

¿Cómo vendo mi producto? Facebook: «Es la plataforma líder entre el colectivo de mayores de 40 años. Los anunciantes que eligen esta red ofrecen un contenido más sosegado, tal vez una videoreceta de minuto y medio para anunciar algún producto. Para grabar se recurre a ángulos más tradicionales», explica Daniel Devai.

Instagram: «El formato tiene que ser más artístico, tal vez secuencias estáticas mejor que vídeo, imágenes que priman el aspecto visual, contenidos aspiracionales para provocar deseo en el internauta».

TikTok «El código de esta red social es más informal que el de otras. Por eso, las imagenes tienden a ser más realistas, incluso con planos que tiemblan. El contenido es rápido y efímero».

28,3

El estudio está basado en encuestas a personas de entre 12 y 70 años (hasta el año pasado se consultaba solo a mayores de 16). Este colectivo suponen 35,8 millones de personas en España. De estos, 33,3 millones (el 93%) usan Internet y 28,3 (el 85%) son usuarios de redes. «Es una cifra altísima, tremenda, aunque ya es bastante estable. Como la de ese 15% que no usa redes. Y no lo hace, ya no tanto por reticencias en torno a la privacidad, como alegaban hace unos años. Hoy en día la razón principal que esgrimen las personas no usuarias de redes sociales es que no les gusta, que no les divierte», explica Belén Acebes, directora de operaciones de IAB Spain.

41

«Tenemos la imagen de que el nativo digital es alguien muy joven sí, pero el usuario de redes tiene 41 años de media», nos saca del error, Ramón Montanera, market intelligence director de Elogia. Y confirma que esta edad ha ido en ligero aumento con los años. Lógico porque, quienes hace diez años usaban redes, las siguen usando. De nuevo, sorprende el dato de los 'senior': «Siete de cada diez internautas de entre 55 y 70 años tiene redes, aunque sea para ver lo que hacen o publican los hijos o los nietos», indica el experto.

7,6

Notable. Es la nota que los usuarios ponen a las redes sociales. «El dato es positivo, lo que demuestra que el grado de satisfacción con las redes, que ya forman parte del día a día de casi todas las personas, es alto. Les dan valor», confirma Montanera.

«El interés por las redes va en aumento. La prueba es que el nivel de interacción crece: cada vez hay más comentarios a las publicaciones, más 'likes'...», completa Daniel Devai, managing director Europe de Epsilon Technologies, patrocinador de esta edición del estudio.

4,5

No una ni dos redes. Entre cuatro y cinco plataformas utiliza cada usuario de media, que son más en el colectivo más joven: «La gente de entre 18 y 24 años utiliza seis redes de media y no llegan a cuatro las que miran los mayores de 55 a 70 años», explica Belén Acebes. Y confirma el crecimiento del dato: «En 2019 la media de número de redes por usuario eran de 3,3; en 2020 subió a 3,9; y se disparó hasta las 4,7 en 2020 a causa de la pandemia, para bajar un poco este último año».

1

Una hora y diez minutos. Es el tiempo que la gente dice que pasa de media en redes sociales cada día. Ojo que el dato no es objetivo, sino declarativo. «Tú puedes creer que estás una hora, pero, en realidad, estás más o mucho menos. La gente, por lo general, suele exagerar un poco en su percepción, así que este dato podría ser algo más bajo», advierte la directora de operaciones de IAB Spain.

Respecto a las horas de mayor conexión, se aprecia una curva ascendente a partir de las cuatro y media de la tarde, coincidiendo con el fin de la jornada laboral y de las clases.