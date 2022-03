No aplaudas a un chino en WhatsApp

El lobby del emoticono

Los emojis nacieron en 1998 en Japón y no tardaron en convertirse en una moda en aquel país. Para hacer caja, las operadoras de telefonía móvil locales no dudaron en incluirlos en los sistemas operativos de sus terminales. Hay que tener en cuenta que cuando alguien manda un emoji no envía letras ni una imagen. Envía códigos numéricos que es al fin y al cabo lo que entienden las maquinas. Por eso, al principio si un usuario nipón escribía un mensaje destinado a alguien de Europa o de otros puntos del planeta, la historia no tenía más gracia que ver caracteres sueltos sin sentido alguno. Fue en 2010, cuando el consorcio Unicode - el lobby del emoticono- decidió incorporarlos en las normas sobre fuentes tipográficas y otros aspectos. A ellos les debemos las flamencas, la paella o los apretones de manos interraciales.