Consejos para compras 'online' seguras y sin sustos

Da la sensación de que comprar en una tienda física es más seguro que hacerlo 'online' porque puedes probar el producto antes de adquirirlo o devolverlo esa misma tarde si no te convence. Pero podríamos quedar igualmente tranquilos si lo hacemos con un 'click'.

¿Cómo sé si una página es segura?

Si no se conoce la página, hay que buscar opiniones, reseñas o quejas –si una web es fraudulenta no durará mucho–. Hay que comprobar los medios de pago disponibles, si la información de contacto con el responsable de la tienda está en un lugar seguro, quienes son, dónde está su domicilio fiscal, las formas de pago que admiten, todo lo referente a la protección de los datos personales y las políticas de envío y devolución. Hay herramientas como ScamDoc que evalúan la confianza de una web utilizando inteligencia artificial. En las tiendas 'online' grandes (incluyendo los supermercados) también hay productos que venden otras empresas. No suelen plantear problemas, pero hay que tenerlo en cuenta porque en caso de haber algún problema habrá que reclamar a estos y no a la tienda.

¿Hay que aceptar las 'cookies' obligatoriamente?

Sí, pero no todas, solo las que se conocen como funcionales, que sirven para que la sesión del usuario se mantenga abierta y que los productos se carguen en el carrito, por ejemplo. Las demás se pueden rechazar.

¿Se puede devolver todo?

Antes de comprar hay que asegurarse de que es posible devolverlo y comprobar si tendrá coste extra. También conviene saber quién se encargará de reemplazar el producto si llega defectuoso o estropeado y si se puede recuperar el dinero. Las tiendas 'online' deben ofrecer un plazo de catorce días para la devolución del producto o servicio sin tener que especificar el motivo ni justificarlo, y algunos incluso lo amplían –hay que guardar la factura–. Todos los productos que se compran por Internet tienen una garantía de dos años y la tienda 'online' debe cumplir esta condición.

¿Tengo que activar en el banco la opción de comercio seguro?

Desde enero de 2021 la normativa europea exige la Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) en las operaciones 'online' con una doble validación. Algunos bancos envían un SMS al móvil del cliente, otros piden la comprobación a través de la 'app' del móvil o la web del propio banco y algunos han incluido una clave de Comercio Electrónico Seguro (CES) de cuatro dígitos que proporciona el banco en su web y que hay que escribir después del SMS de verificación.

¿En qué sellos de confianza me tengo que fijar?

Hay organizaciones que otorgan sellos de confianza que identifican a tiendas 'online' que se adhieren a códigos de buenas prácticas de comercio electrónico. Los sellos más habituales en España son Aenor e-comercio Certificado, ConfianzaOnline, eValor, iCert, Symantec (antigua VeriSign Secure) y Trusted Shop.

¿Cuál es el método de pago más seguro?

Si la página tiene los mecanismos adecuados de seguridad (sobre todo si la dirección empieza por HTTPS y tiene un candado cerrado a la izquierda), se supone que los datos bancarios que se introduzcan están protegidos de injerencias ajenas. También es buena señal que se incluyan diversas formas de pago. La Oficina de Seguridad del Internauta hace estas consideraciones.

1

La tarjeta de crédito o débito no es el mejor método si se duda de la fiabilidad de la web porque se incluye toda la información para realizar compras. Las tiendas y servicios 'online' suelen usar un Terminal Punto de Venta (TPV) virtual, similar al datáfono que hay en las tiendas pero 'online'. La tienda se comunica con el TPV virtual, indicando los datos de la operación, y el cliente debe indicar en el terminal virtual el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad de 3 cifras (CVV) de la parte trasera de la tarjeta.

2

La transferencia bancaria es más segura porque no se introducen datos sensibles, pero puede ser complicado recuperar el dinero en caso de que se produzca un fraude si la cuenta de destino está en el extranjero.

3

Las plataformas de pago (como PayPal) actúan como intermediario, lo que deja a salvo los datos bancarios. Eso sí, al facilitar los datos bancarios a estas plataformas hay que estar seguro de las garantías que ofrecen en caso de fraude.

4

Los servicios de transferencia instantánea (como Western Union o MoneyGram) son rápidos y seguros, pero cuando se ha enviado no hay opción de cancelación o reembolso, por lo que se desaconseja para comprar 'online'.

5

El pago contra reembolso es seguro para el comprador porque se realiza después de recibir el artículo, pero no lo aceptan muchos vendedores porque implica un coste adicional.

6

Las tarjetas prepago no están asociadas a ninguna cuenta, por lo que, en caso de pérdida o robo, 'solo' se pierde el dinero con el que esté cargada la tarjeta –mejor no tenerlas con mucho dinero–.