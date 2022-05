¿Qué hay de cierto en los tópicos sobre la inteligencia artificial?

¿Las 'máquinas' dominarán el mundo?

En '2001' el ordenador HAL 9000 se rebelaba contra la tripulación. En 'Terminator' los robots se hacían con el control del planeta después de que el súper ordenador Skynet desencadenara una guerra nuclear... qué miedo, ¿no? ¿Podría llegar a pasar? ¿Esa emancipación de las 'máquinas' no es un riesgo real'. «Esta visión distópica tiene su origen en la ciencia ficción», explica el experto en Ingeniería y Ciencias de U-tad–. La inteligencia artificial no va a acabar con nosotros por voluntad propia, ya que no tiene. La realidad es que los seres humanos no necesitamos de la ayuda de máquinas para destruir nuestra casa común, como demostramos a diario».