Estas son las 'apps' que te facilitan las cosas cuando vas de vacaciones

Google Maps, el mejor camino no siempre es el más rápido

Google Maps, la 'app' por antonomasia para ir de un sitio a otro andando o en transporte y que sirve también para crear rutas, ha realizado algunos cambios en el último año. Ahora, la ruta que ofrece por defecto para ir en coche no es la más rápida, sino la menos contaminante (a no ser que lleve demasiado tiempo) y la calcula en función de varios elementos como el consumo de combustible, la inclinación de la carretera o la fluidez del tráfico. También ha anunciado nuevas herramientas para mostrar el precio de los peajes (y no solo su existencia), así como los semáforos, las señales de stop, el ancho de la carretera y las áreas de interés. De momento, estará disponible en Estados Unidos, Indonesia, Japón e India, pero Google está trabajando para llevar esta herramienta a otros países más adelante.