Estas son las aplicaciones para empezar el año en plena forma

Desde el inicio de la pandemia mucha gente ha rebajado su nivel de actividad física y esa falta de ejercicio acaba pasando factura no solo en la báscula sino también en el estado de ánimo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda moverse a diario para cuidar tanto el cuerpo como la mente. Un estudio publicado hace cuatro años en 'The Lancet', en el que se analizaba la relación entre la práctica de ejercicio y la salud mental, llegó a la conclusión de que las personas más sedentarias tienen una percepción peor de su salud mental que las que se ejercitan a diario. Así que ¡a moverse! Con todas las aplicaciones que existen hoy en día, no hay excusa para no levantarse del sofá.

Ejercicios en casa Sin equipo, de LeapFitness Group

Incluye rutinas para ejercitar los diferentes grupos musculares (abdominales, pecho, piernas y brazos...) sin salir de casa, además de tablas de calentamiento y estiramientos con distintas intensidades, que se adaptan al estado de forma del usuario. Esta aplicación dispone de guías en vídeo y animaciones para cada ejercicio, de forma que es fácil mantener la postura correcta. Tiene hasta un programa específico para las personas que están confinadas. También incluye propuestas nutricionales para fortalecer los músculos. Para acceder a algunos de los ejercicios es necesario ver un vídeo de publicidad. Si se quiere repetir la tabla con una guía es preciso contratar una suscripción anual, con 7 días gratuitos de prueba.

Yoga Down Dog, de YogaBuddhi Co

El usuario elige las posturas que quiere practicar en función de su nivel –hay cinco diferentes–. También puede escoger el tipo de música o el sonido que desea que suene durante la sesión. La aplicación permite elegir entre varios tipos de yoga, así como el ritmo de las sesiones o si desea centrarse en una parte concreta del cuerpo… Todos los detalles y la configuración se pueden cambiar al empezar cada sesión.

Pilates Nexoft Mobile

El pilates es un tipo de entrenamiento cada vez más popular entre los amantes del deporte al combinar ejercicios de estiramiento y fuerza sin sobrecargar las articulaciones. Además, mejora la postura corporal y aumenta la flexibilidad. Aunque se suelen utilizar aparatos, también se puede practicar pilates desde el salón de casa.

Esta app, disponible solo en Android, tiene un total de 60 entrenamientos de yoga y pilates, clasificados según su intensidad y dificultad. Incluye la descripción de cada ejercicio en audio, vídeo y texto. Una tabla recoge el progreso semanal del usuario para comprobar si logra el objetivo establecido. Aunque hay una versión en español, es una traducción bastante mala. Para crear un plan personalizado se debe que realizar un pago único de 3,99 euros. Para los dispositivos de Apple hay aplicaciones similares como Pilates Anytime.

Flexibilidad Un mes de ejercicios con Mel Studio

Quien no está acostumbrado a realizar ningún tipo de ejercicio quizás prefiera empezar estirando los músculos. A los pocos días ya notará el resultado del entrenamiento. Se puede elegir una meta concreta, realizar alguno de los programas que contiene la app o centrarse en el estiramiento de una zona concreta del cuerpo. El ejercicio que se realice queda registrado en el calendario y el usuario podrá ver su evolución. También incluye un sistema de de logros. La aplicación, disponible solo en Android, está en español, aunque la traducción no es muy buena. Para iPhone o iPad existen varias apps similares. Estiramiento y Flexibilidad es una de ellas, con opciones como estiramientos para antes de dormir o para realizar después de hacer deporte.

Alta intensidad Entrenamiento de 7 minutos en Perigee ABsads

No hace falta dedicar mucho tiempo al ejercicio físico para que sea efectivo. Basta con 7 minutos. Con esta aplicación se puede elegir entre tres opciones: ponerse en forma, fortalecer el cuerpo o perder peso. Las sesiones tienen 12 ejercicios de alta intensidad en varios intervalos con unos segundos de descanso. En este caso es recomendable estar en forma y haber consultado con un médico antes, ya que es exigente con el corazón, sobre todo para personas con sobrepeso, problemas cardiovasculares o no adaptadas al ejercicio intenso. La suscripción da acceso a planes personalizados y a asesoramiento del personal cualificado de la app.