Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026

Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

La familia de la mujer fallecida en la sauna de un millonario sueco ha insistido en que se reabra el caso para aclarar su muerte

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 25 de noviembre 2025

Comenta

Escucha la noticia

8 min.

Fue comprado para recoger las constantes vitales de su dueña, Flor Bollini. Sin embargo, ha acabado sirviendo para registrar su sospechosa muerte. El anillo inteligente ... Oura Ring que portaba la chica, una argentina con nacionalidad italiana de 44 años hallada muerta en octubre del año pasado en la sauna de un multimillonario sueco en Ibiza, ha puesto en entredicho la versión de los amigos con los que compartió sus últimas horas –al parecer, un sindiós de fiesta y drogas– y ha servido a su familia para exigir que se reabra el caso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  6. 6 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  9. 9 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  10. 10 La marea violeta marcha contra la violencia machista en Gran Canaria: «Por las que están, las que no están y las que peligran»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza