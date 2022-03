Android o iOs, esa es la cuestión

A la hora de elegir un nuevo teléfono móvil, los usuarios valoran muchos parámetros para determinar cual les conviene más. La facilidad de uso, la seguridad que ofrece o el sistema operativo. En este caso, el mercado en España se libra entre iOS - sistema operativo de Apple - y Android - el que usa Google. Si hay algo en lo que son opuestos es en su filosofía. El primero es un entorno cerrado mientras que el segundo se desarrolla en uno abierto. ¿Y qué significa esto? «Cualquiera puede crear aplicaciones y contribuir a aumentar la oferta, por lo que el usuario cuenta con un abanico de opciones más amplio. Android no depende de ningún fabricante u operadora para implementar las mejoras del sistema», señala Robert Clarisó, profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación en la Universidad Oberta de Cataluña.

El sistema operativo móvil de Apple destaca por su sencillez, lo que consigue que cualquier usuario, por poco experto que sea en la materia, se haga con su funcionamiento en cuestión de minutos gracias a una interfaz más intuitiva. Debe quedar claro que Android no es muy complejo pero entre uno y otro, no hay color. No obstante «ambos sistemas permiten opciones de cambiar iconos o tamaños de letra - por ejemplo para una persona mayor - y las aplicaciones principales que usa todo el mundo (WhatsApp, Facebook, Instagram...) están disponibles en todos; a lo largo del tiempo se han ido copiando uno a otro a nivel de usabilidad y personalización», indica Clarisó.

Privacidad y memoria

El experto consultado destaca algunos de puntos que pueden ser fuertes o débiles según el tipo de usuario: «Android utiliza tecnologías estándar en cuanto al cargador y permite un mayor control sobre el dispositivo, pudiendo contar con memoria adicional», mientras que por otro lado, «algunos consumidores, por temas de privacidad, son reacios a utilizar este sistema, dado que Google recoge datos por medio de sus servicios de búsqueda, Google Maps, el almacenamiento Drive, etc, para mostrar anuncios de manera más precisa puesto que se trata de una empresa que obtiene muchos beneficios de la publicidad». En el caso de iOS, «Apple tiene menos interés en la recolección de datos», ofrece una experiencia de usuario más uniforme en sus dispositivos debido a que «está pensado para que funcione solo en un iPhone».

Los modelos actuales de smartphone de ambos sistemas compiten de tú a tú en casi todos los aspectos

Gamas de producto

A nivel de rendimiento se antoja difícil comparar. Apple siempre se ha ubicado en la gama alta del mercado y ofrece a sus usuarios un ecosistema de dispositivos prémium como los AirPods, el Apple Watch o el iPad. Sin embargo, Android cuenta con una variedad de teléfonos muy buenos con opciones de precios de fabricantes diferentes (Huawei, Samsung, Xiaomi...) en los que el usuario puede elegir a su gusto las prestaciones del terminal (medida, calidad de la cámara, capacidad de la memoria, etc.), y modelos elegantes en términos de diseño. Aunque esta falta de innovación en cuanto apariencia es algo que no suele importar al fiel comprador de iPhone.

¿Es más seguro un iPhone?

Los ciberataques son una tendencia creciente, y resulta clave conocer la seguridad que tenemos en cada plataforma. Josep Albors, experto de la empresa de ciberseguridad ESET nos proporciona algunos datos como que no existe ninguna 100% segura pero inclina la balanza a Apple. «Sus usuarios sufren menos incidentes de seguridad que los de Android», explica. Un dato que coincide con un informe de la firma de seguridad informática kaspersky en el que se desprende que los dispositivos Android presentan mayores oportunidades para los hackers interesados en robar información personal. ¿A qué se debe esto? Según ESET hay que tener en cuenta que los ataques suelen ir dirigidos a Android al suponer en la actualidad casi tres cuartas partes del total de usuarios a nivel mundial, siendo este porcentaje en países como España incluso mayor (84% según statista). Por otro lado, Apple gestiona hardware -soporte físico- y sistema operativo a la vez- por lo que cualquier incidencia sería resuelto más rápido. Otra de las razones es que Android tiene un serio problema de actualizaciones, pues muchos usuarios cuentan con versiones muy antiguas del sistema operativo y sin posibilidad alguna de actualizarse. Este es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sistema operativo de Google, explica el experto, ya que mientras los dispositivos de Apple suelen actualizarse durante varios años, solo un limitado número de fabricantes Android garantizan dichas actualizaciones durante un cierto periodo de tiempo. Por último, el sistema de tienda de aplicaciones cerradas de Apple -sin ser invulnerable- pone muchas limitaciones a la propagación masiva de apps maliciosas. «Google sigue permitiendo la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos, un excelente caldo de cultivo para que los ciberdelincuentes lo aprovechen y engañen a los usuarios para que instalen malware, tal y como se ha podido observar durante estos últimos meses, con las numerosas campañas de propagación de troyanos bancarios».