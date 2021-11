Entrevista a Moncho Borrajo «Solo me agacho para rezar» risas con calor El cómico gallego lleva más de 50 años en los escenarios, pero no teme cansar al público porque «tengo el ingenio suficiente para seguir tirando adelante»

Moncho Borrajo suelta todo lo que piensa, pero sabiendo de lo que habla. Si no sale a colación, ya se encarga él de lanzar sapos y culebras del Gobierno actual. Su último espectáculo se llama 'Nada'.

– ¿'Nada' es la nada?

– No, es mucho, es más de lo que aparenta.

– ¿La pandemia le ha tapado la boca?

– Ya no podemos hablar de nada.

– Vaya.

– Es un espectáculo basado en hablar de todo lo que nos prohíben. Si cuentas chistes de mujeres, eres machista. Si los cuentas de homosexuales, eres homófobo, los negros no son negros, son de color distinto. Ya no sabes de qué coño hablar. Hay un momento en que hablo de la mierda, que es lo único que hacemos todos.

– ¿Le afectan los insultos?

– Últimamente lo de facha parece una medalla. Si opinas en contra de este Gobierno, ya eres fascista. Al principio me ofendí muchísimo, pero ya no.

– ¿Agacha mucho la cabeza?

– Desde que tengo uso de razón, no me he agachado nunca, solamente para rezar. Pero últimamente ya no se lleva ni esto.

– ¿Busca seguidores o devotos?

– No me interesan. La palabra seguidor me huele a mafia. Y tampoco los devotos, porque no soy san Ramón Borrajo.

– ¿Todos podemos hacernos trampa?

– No hay cosa más terrible en contra del engañabobos que el espejo del cuarto de baño. No miente nunca y nos descubre a todos.

– ¿Qué le dice?

– Últimamente está muy contento conmigo mismo por cómo soy.

– ¿Y qué es ?

– Siendo mi padre sastre, nunca he cambiado de chaqueta. Miro a la cara cuando hablo y guardo silencio para no mentir.

– Hace años anunció su última gira, pero no se cortó la coleta.

– Aquella fue mi única mentira grande. Me retiré para estar con mi padre. Estuve con él hasta que murió, a los 91.

– ¿Se tiene más en cuenta que nunca?

– Sí, los años me enseñan que me tengo que querer y cuidar.

– ¿Quisiera ser más de lo que es?

– No. He tenido momentos muy difíciles, pero he hecho reír a millones de personas, que es una barbaridad. Siempre he estado en contra del poder establecido y no tomo pastillas para dormir.

– A sus 71 años, ¿se tiene muy visto?

– Qué va. Yo he descubierto, comoPicasso a los 90 años, cuando creía que pintaba como un niño, que llevo también uno dentro y es un cabronazo. Me gusta mucho ese Moncho.

– Moncho, que no Monchito.

– A mí nunca me han metido mano para manejarme.

– ¿Nació en Nochebuena a ritmo de villancicos?

– No creo. Mi madre tuvo un parto muy difícil. Salí sietemesino. Llegué a pesar 500 gramos, nada, una mierda de crío. Cuando el cura me cogió le dijo a mi madre: 'Este rapaz no va a coger truchas en el río', como diciendo que iba a durar poco. ¡Joder con el profeta!

– ¿Le llega para pagar las facturas?

– Después de este año maravilloso de tanto trabajo y ayuda del Gobierno, me está costando como a todos los españoles honrados.

– ¿Teme cansar al público?

– No me preocupa. Los cerebros privilegiados tienen el poder de seguir. Tengo ingenio suficiente para seguir tirando adelante.

– ¿Le molesta que le tachen de casposo?

– Cuando me llama casposo uno que tiene caspa, no me preocupa mucho.

– ¿Es más de los antes o de los después?

– Me interesa el ahora. El pasado ya ha pasado y el mañana no existe.

– ¿Las caricias soñadas son las mejores?

– No. Las caricias dadas valen más que las futuras. La caricias son un regalo del alma. El amor perdura, pero el sexo termina. Y eso es un problema.

– ¿Que dure tan poco?

– Ja, ja. Muy poquito.