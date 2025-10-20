Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

«Para proteger el menisco haz fuerza... y equilibrio»

Las lesiones de esta zona son muy comunes y a veces se descubren cuando ya han curado

Julia Fernández

Domingo, 19 de octubre 2025

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

En las tertulias deportivas se habla últimamente más de meniscos que de fútbol. Las 'culpa' la tiene Gavi, el joven jugador del Barcelona, que va ... a estar sin tocar balón entre «cuatro o cinco meses» porque se ha lesionado «el interno». Y también Álvaro Benito, el cantante, porque ha revelado en un documental que tuvo que dejar el fútbol profesional –era una promesa del Real Madrid– cuando se lo extirparon por una lesión, «algo que ya no se hace».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  2. 2 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  5. 5 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  6. 6 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  7. 7

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  8. 8 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  9. 9 El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia
  10. 10 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Para proteger el menisco haz fuerza... y equilibrio»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Para proteger el menisco haz fuerza... y equilibrio»