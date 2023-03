¿Por qué se nos duermen las manos y los pies?

¿Cuántas veces te ha pasado que te has tumbado en el sofá apoyado sobre el brazo y, al despertar, has notado ese hormigueo tan característico que indica que no solo tú te has quedado dormido, sino que tu brazo también? Seguro que muchas. ¿O ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión