¿Podemos saber si somos alérgicos a la picadura de la avispa asiática y vacunarnos?

La muerte de tres personas en Galicia en apenas dos semanas ha disparado todas las alarmas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 29 de octubre 2025

La muerte de tres personas en apenas dos semanas por la picadura de avispas velutinas (o asiáticas) en Galicia ha vuelto a encender las alarmas ... sobre la peligrosidad de una especie que no para de multiplicarse en nuestro país pese a los esfuerzos de diferentes organismos por colocar trampas y retirar nidos. Las reacciones alérgicas desencadenadas en determinadas personas por el veneno de estas avispas, cuya picadura puede llegar a ser letal (al ser de mayor tamaño inoculan más cantidad), las ha convertido en unos insectos especialmente temidos por la población en general y por los alérgicos en particular. La pregunta que surge ahora es: ¿hay alguna manera de saber si somos alérgicos a las velutinas para tomar medidas? Pues la realidad es que no se puede saber hasta que no te pica una...

