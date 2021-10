Ay, que me pica todo: así se puede aliviar este problema cada vez más común

«He llegado a envolverme en papel film para aliviar el picor»

«Me diagnosticaron dermatitis atópica con pocos meses y llevo toda la vida con ella. Tengo temporadas buenas y otras, no tanto. En 2012, por ejemplo, estaba con el 92% del cuerpo cubierto de eccemas. Afortunadamente, ahora estoy bastante bien y en los tratamientos se están haciendo auténticas revoluciones», detalla África Luca de Tena, responsable de la junta directiva de la Asociación de Afectados de Dermatitis Atópica (AADA), que esta semana ha hecho, con la colaboración de Sanofi, una campaña con monólogos de pacientes para visibilizar la enfermedad, en la que ha participado la actriz y humorista Silvia Abril «Lo que no entiende la gente es que el picor nos vuelve locos y no es cosa de dos o tres días: es constante. A mí, cuando hay personas que me dicen '¡no te rasques!'..., me dan ganas de darles un tortazo», admite África con mucho humor, «que es la única manera de afrontar este problema, porque a veces genera mucha desesperación». «Yo suelo tener eccemas alrededor de la boca (periorales) y parece que me he morreado ocho horas con un tío en una esquina. La gente me mira raro», bromea. Bañarse con sal gorda, terapia de imanes, pastillas herbales, autovacunas con sangre propia, coberturas de barros o de glicerina con limón, envolver el cuerpo lleno de crema con papel film de la cocina... «He hecho de todo, cosas peregrinas, para ver si se iba el picor», admite África, ya acostumbrada a que la miren como si tuviese algo contagioso o a que le recomienden remedios de la abuela que no sirve de nada. «Alguna vez me he presentado para un puesto de trabajo y me han dicho que ya no necesitaban a nadie cuando no era cierto», dice, muy seria de repente. «Es mucho picor, dolor, escamación, heridas... –enumera– ¡Y luego tenemos fama de ser nerviosos! Normal, ¿no».