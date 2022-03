La logopedia también es para los adultos

«Tuve un accidentecon 20 años, no podía ni hablar y ahora estoy contigo al teléfono«

A Marta Pérez le cambió la vida el 28 de agosto de 2015. Ese día sufrió un accidente de tráfico que la dejó postrada en una cama durante meses como consecuencia de un fuerte traumatismo craneoencefálico. Tenía 20 años, le faltaba un curso para terminar la carrera de Comunicación Audiovisual y de un día para otro se encontró ingresada en un hospital con todo el lado izquierdo de su cuerpo paralizado y sin poder articular ni una sola palabra.

Siete años después y «con muchas sesiones de rehabilitación y logopedia» a su espalda, esta joven gallega es capaz de dar un paseo ella sola sin la ayuda de un bastón –«aunque con un poco de miedo a los bordillos»–, asistir a clases de diseño gráfico en un centro adaptado a sus necesidades y mantener una conversación telefónica. Lo hace con un poco de dificultad, «pero con muchas ganas» de avanzar en su recuperación. «Antes no era capaz ni de decir 'hola, ¿qué tal?' y ahora estoy hablando contigo por teléfono. Me cuesta y me pongo nerviosa por si no me entiendes bien, pero lo intento y me gusta. He tenido que empezar desde prácticamente cero en cosas tan básicas como caminar o hablar. No es fácil porque todavía tengo muchas secuelas del accidente, que también me ha afectado a nivel cognitivo, ya que sufro problemas de memoria y atención», explica con detalle y haciendo gala de los «trucos» que le ha enseñado Fátima, su logopeda, para poder comunicarse con relativa fluidez.

«No me puedo despistar»

Marta vive de lunes a viernes en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) que el Imserso tiene en la localidad coruñesa de Bergondo y los fines de semana regresa a su casa de Vimianzo. «Su estancia aquí depende de su evolución, pero la idea es que no se prolongue más allá de cuatro o cinco años. Cuando empecé a trabajar con ella apenas podía hablar. Tenía una dificultad motora para producir el habla (disartria) como consecuencia del traumatismo. Es decir, ella sabía lo que quería decir, pero físicamente no podía hacerlo, ¿verdad?», le pregunta la logopeda a Marta. «Eso es. Resulta muy frustrante porque quieres hablar, decir una cosa concreta y no te sale. Ahora mismo estoy haciendo una pausa con las sesiones de logopedia porque ya me manejo de forma más o menos autónoma con el habla, pero no me puedo despistar».