«Me fui a levantar y me quedé clavada». ¿Lumbago o ciática?

Me fui a levantar de la hamaca de la piscina y me quedé clavada. Quince días de vacaciones con lumbago. Cada vez que me sentaba y me tenía que incorporar era horrible, no estaba a gusto en ninguna postura. Y los analgésicos normales apenas mitigaban el dolor, qué impotencia... Me daban hasta ganas de llorar». Otro episodio: «Solía llevar a la niña en brazos, no pesaba mucho porque era un bebé, pero día tras día aquel esfuerzo me provocó ciática. Un calambre continuo arrancaba desde el riñón y bajaba por el glúteo y por la pierna hasta llegar al tobillo».

Probablemente haya tenido usted una experiencia similar porque el 85% de la población va a sufrir dolor lumbar en algún momento de su vida, según los datos de la Fundación Española de Reumatología. Si ha rebasado la frontera de los 35 o los 40 años, las probabilidades aumentan. Y también son factores de riesgo «el sobresfuerzo físico, las posturas inadecuadas, el sendentarismo y la obesidad», explica la doctora Cristina Macía, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatóloga en el Hospital Universitario Severo Ochoa (Madrid).

¿Lumbago o ciática?

«El lumbago es el dolor de la zona baja de la espalda causado por alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral a ese nivel, como ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras. Y hablamos de lumbalgia crónica cuando el dolor dura más de seis semanas».

En el caso de la ciática, «la causa es la compresión del nervio ciático en los últimos discos vertebrales lumbares, lo que hace que el paciente, además de tener un dolor en la zona lumbar, padezca síntomas derivados de tener una alteración de ese nervio por donde este se distribuye: quemazón, hormigueos... por la zona posterior de la pierna pudiendo llegar hasta el pie».

La cura

Quienes lo han sufrido dicen que la cura se les hace larga y dolorosa. «Habitualmente, son cuadros que mejoran con tratamientos conservadores, principalmente reposo relativo (nunca absoluto), calor seco en la zona, ejercicios de estiramiento en cuanto ceda la fase más aguda para eliminar contracturas, y tratamiento para el dolor (analgésicos y antiinflamatorios)», explica la doctora Macía. Y advierte de que «solo en casos resistentes y limitantes, en los que hay una alteración corregible, como una hernia, se llega a la cirugía o a las infiltraciones locales en Unidades del Dolor».

¿Mejor tumbado o de pie?

El lumbago, explican los reumatólogos, puede tener «origen mecánico (degeneración del disco vertebral, artrosis de las vértebras, fracturas por la osteoporosis, musculatura lumbar atrófica, escoliosis) u origen inflamatorio (tienen su origen en determinadas enfermedades que producen una inflamación de las estructuras que forman la columna vertebral, la más conocida es la espondilitis anquilosante). Y en función de la causa, mejora de pie o en horizontal. «Cuando el origen es mecánico empeora al estar mucho tiempo de pie y al tumbarse en la cama generalmente se nota alivio o desaparece la molestia. Sin embargo, el dolor lumbar inflamatorio suele aparecer por la noche, de madrugada más bien, y despierta a la persona, obligándole a levantarse de la cama. La actividad diaria, en lugar de empeorar el dolor, lo mejora y a veces lo elimina», explican en la Fundación Española de Reumatología.

Los síntomas alarmantes

Aunque doloroso, la inmensa mayoría de las veces el dolor lumbar tiene causa benigna. «Cuando hay síntomas como pérdida importante de peso, fiebre, incontinencia de orina o heces, pérdida de fuerza o sensibilidad marcadas y dolor que despierte por la noche de forma constante hay que descartar una neoplasia, que es algo grave», orienta la reumatóloga.

Qué hacer en casode una crisis aguda La Fundación Española de Reumatología ha publicado un decálogo de consejos para personas que sufren lumbago (mantener un peso adecuado, coger objetos altos con una escalera, no usar tacones altos, practicar pilates, tai chi o yoga, etc) y una guía útil en caso de crisis aguda: «Hay que evitar el reposo en cama, se debe cambiar a menudo de posición, caminar y moverse de vez en cuando. Ayuda ponerse calor suave en la espalda, unos 20 minutos dos o tres veces al día, y realizar masajes suaves en la zona».