Hacerse pis en la cama es más común de lo que crees: así se trata

Carmen Barreiro Jueves, 30 de mayo 2024, 23:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Mateo tiene 10 años y no quiere ir a la excursión de fin de curso, dos noches en unas cabañas al lado del mar con un montón de actividades. El motivo por el que no le apetece es porque todavía se hace pis en la cama y tiene miedo a que se enteren sus compañeros. El caso de Mateo es mucho más frecuente de lo que el niño e incluso sus padres se imaginan. Probablemente solo en su clase haya otros dos o tres compañeros más que también mojan la cama por las noches, lo que ocurre es que nadie lo dice.

Según un estudio de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la llamada enuresis nocturna afecta al 16% de los críos de 5 años, al 10% de los de 6 y al 7,5% de los de 10. «Y puede seguir pasando perfectamente hasta los 15 años sin que el niño tenga una patología de base. Es decir, hacerse pis por las noches no es una enfermedad. En la inmensa mayoría de los casos, se trata de una maduración más lenta del control de los esfínteres, que además suele heredarse. Nada más. No hay que culpabilizar al niño porque estos escapes son totalmente involuntarios», aclara el doctor Gonzalo Pin Arboledas, especialista en Medicina del Sueño y miembro de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

«Otras veces nos encontramos con niños que tienen una capacidad funcional de la vejiga disminuida. Son críos que de día también tienen la necesidad de ir mucho al baño y muchos de ellos tienen un sueño tan profundo que nos resulta muy difícil despertarlos», añade la doctora Lucía Galán, conocida en redes sociales como 'Lucía, mi pediatra'. Ahora bien, cuando después de un periodo de al menos seis meses de noches secas, el niño vuelve a mojar la cama, la causa en estos casos suele ser de origen emocional: estrés, problemas en el colegio, en casa, la pérdida de un ser querido...

Fármacos para no mojar la cama

En cuanto a los tratamientos para dejar de hacer pis en la cama, no hay un momento o una edad concreta para iniciarlos, «depende de cada niño», coinciden los pediatras. «Si hablamos de una enuresis en un niño o niña –la mayoría son chicos– de entre 5 y 7 años, que duerme profundamente, al que no le preocupa en absoluto mojarse o tener que llevar una braguita pañal por la noche y que además sus padres lo viven con tranquilidad porque a ellos mismos o a un familiar también les ha pasado, no hay ninguna prisa. ¿Cuándo se debe consultar con un especialista? En el momento en que hacerse pis en la cama empieza a ser un problema para el niño, que no para sus padres», explica la doctora Galán.

«Hay críos que lo llevan verdaderamente mal, que sufren mucho. Los padres deben restarle importancia, explicarles que le pasa a muchos niños y que antes o después dejarán de mojar la cama. Pero está claro que una cosa es tratarlo con naturalidad y otra muy diferente pregonarlo a los cuatro vientos en un campamento. En esos casos, lo más recomendable es poner al tanto de la situación a los monitores para que el niño se sienta más seguro. Otra opción para momentos puntuales como estos es el tratamiento farmacológico con desmopresina (Minurin). Se trata de un medicamento que disminuye la producción de orina por la noche, de manera que el crío no se va a hacer pis. Eso sí, mientras lo toma no puede beber muchos líquidos. También es interesante hacer un ensayo en casa unos días antes de ir al campamento porque no funciona en todos los casos», explica el doctor Pin Arboledas.

Cómo actuar en estos casos Apunta las noches 'secas' y prémialas

No lo castigues ni te enfades: Normaliza la situación. Tenemos que tener presente que el escape de orina es un reflejo involuntario. No lo hace queriendo, ni tampoco es una enfermedad.

No lo culpes: Es una situación que suele generar mucha vergüenza e incomodidad.

Presta atención a emociones como la vergüenza o el miedo: Es decir, si le da miedo ir solo al baño o vergüenza al decírselo a sus familiares, profesores, monitores o cuidadores.

Muestra calma y comprensión: Es importante transmitirle que le vais a ayudar con los escapes nocturnos tanto si está en casa como si viaja con sus familiares.

Anímale a ir al baño al menos 3 o 4 veces en el día: Y siempre antes de meterse en la cama. Si el tiempo en la habitación se alarga más de la cuenta –porque lee un cuento o se entretiene jugando–, es recomendable que vuelva a acercarse al baño para hacer otro pis.

Que no beba mucho líquido antes de dormir: Adelanta la cena y evita platos como la sopa o frutas con mucha agua como la sandía.

Usa protectores de cama: Evitarás mojar el colchón y resulta más higiénico.

Que ayude a cambiar las sábanas mojadas y a llevarlas a la lavadora: No se trata de un castigo. Es recomendable hacerlo como parte del proceso, pero sin hacer ningún comentario añadido.

No despertarlo en mitad de la noche para que orine: Se acostumbra a hacer pis estando despierto (igual que por el día) y no entrena la detección estando dormido.

Comprobar si los escapes de orina vienen acompañados de otros síntomas: dolor o escozor, enuresis diurna...

Ayudarlo a diferenciar las señales fisiológicas durante el día: La idea es que distinga cuando la vejiga está muy llena o cuando está menos llena y puede aguantar más. Enseñarle a dirigir su atención y a focalizarse en dichas señales fisiológicas para que sea más consciente de su cuerpo.

Se pueden apuntar en un calendario las noches de cama seca y premiarlas de alguna manera: hay que reconocerle todos los avances por pequeños que sean y hacerle sentir que puede conseguir su objetivo.

Recurre al uso de alarmas tipo Pipí-stop o Dimpo: Ayudan a reconocer las señales fisiológicas con las primeras gotas de pipí.

Reforzar y alabar mucho el solo hecho de intentar solucionar su problema y todos los avances que vaya consiguiendo.