¿Es seguro tomar Nolotil, prohibido en Reino Unido y Estados Unidos?

El Nolotil está en el punto de mira desde hace unas semanas. La demanda de una asociación de pacientes al Gobierno de España por prescribirlo ha abierto el debate sobre si el principio activo de este medicamento, el metamizol, es seguro. El caso es el siguiente: según la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF), quien ha interpuesto la denuncia, en nuestro país se receta con 'alegría' incluso a turistas británicos. Y ahí viene el quid de la cuestión, en los últimos años, 45 de ellos han muerto a causa, dicen, de sus efectos secundarios. Además, hay 125 afectados más. En todos ellos, al parecer, se les había recetado este medicamento estando aquí, bien de vacaciones o en estancias más prolongadas, cuando en Reino Unido está prohibido.

Así que con esto sobre la mesa, muchas personas han empezado a preguntarse si realmente es un tratamiento seguro. Este analgésico es uno de los más consumidos en nuestro país. En 2020, se vendieron nada menos que 22 millones de cajas. Y está indicado para tratar el dolor. También se usa como «antitérmico, pero solo en algunos casos donde la fiebre no ha respondido a otros medicamentos o en personas con determinadas alergias», precisa Juan del Arco, presidente de la sección de Farmacia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

Se lleva usando desde hace más de medio siglo en nuestro país y hasta ahora no hay ningún dato que invite a desconfiar de él. «Claro que tiene efectos secundarios, como todos. También los tiene el paracetamol», prosigue Del Arco. Pero invita a la calma: si lo usamos bien no habría problema. «Primero, no se dispensa sin receta médica. Y segundo, en la ficha se indican dos cosas importantes: no se debe usar para tratamientos prolongados. Y si se hace, es necesario hacer un seguimiento al paciente», añade.

Esto quiere decir que un médico nos puede recetar Nolotil para tomarlo durante 7 días sin problema. Si es necesario ampliar el lapso temporal, entonces nos citará para realizar más pruebas, entre ellas, un análisis de sangre con el que podría ver si realmente nos está haciendo daño o no el metamizol.

Porque lo que ocurre en el caso de los británicos es que en la mayoría de los casos han sufrido una enfermedad llamada agranulocitosis, que, explicado a grandes rasgos, implica una bajada brusca de defensas que hace al individuo más proclive a infecciones. «Se trata de una reacción adversa a este medicamento considerada muy rara; se manifiesta en menos de un caso por cada 10.000 pacientes tratados», señala José Manuel Paredero, presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP). Y en nuestro país, la tasa de incidencia de esta dolencia es aún menor, recalca Del Arco.

Paredero también ahonda en el mensaje de que no ha cambiado el perfil de riesgo del fármaco. Así lo confirma la Agencia Española del Medicamento (AEMPS): «No existen nuevos hallazgos». En 2018, esta institución ya lanzó una nota destinada a los profesionales de la salud hablando del tema. Entonces recomendaba «no usar metamizol en pacientes en los que no sea posible realizar controles, por ejemplo, población flotante».

Y esa, el seguimiento, es la clave de la historia. Si el tratamiento con metamizol es prolongando, el médico que nos lo ha recetado debe estar pendiente de nosotros porque, por desgracia, los síntomas de la agranulocitosis son «inespecíficos», explica Del Arco: malestar general, infección, llagas, hematomas, palidez, sangrados... Y ojo, porque sufrirlos no significa que tengas esa afección.

Información al paciente

Si el metamizol es seguro, la siguiente pregunta que ha despertado la polémica es por qué se ha prohibido en Reino Unido. La explicación es «epidemiológica», coinciden los dos expertos. Así como en España los casos de agranulocitosis son pocos, allí son más frecuentes y se ha tomado la decisión de restringirlo. Para ello también ha pesado otro apunte que, alertan, hay que interpretar con cierta prudencia: hay estudios que señalan una implicación de factores genéticos que podrían influir en la predisposición de los británicos a esta enfermedad.

Ahora bien, no solo está prohibido allí, tampoco se prescribe en Estados Unidos, Australia, Suecia e India. Sin embargo, el listado de países donde sigue estando entre los recursos médicos para tratar a determinados pacientes es más larga (Bélgica, Austria, Finlandia, Alemania, Países Bajos...), concluyen desde el área sanitaria. «Lo más importante es ceñirse a lo indicado en la ficha técnica en cuanto a dosis y duración del tratamiento y, sobre todo, advertir al paciente de cuándo y cómo debe interrumpir el tratamiento», finaliza Paredero.