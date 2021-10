Endometriosis, la «enfermedad silenciada»

Dos millones de mujeres en España sufren endometriosis... y muchas no lo saben. La «enfermedad silenciada», la llaman. Así que algunas de esas chicas quizá se estén enterando ahora, al asociar estos síntomas: dolor menstrual intenso, molestias en las relaciones sexuales, dificultad para quedarse embarazada... «Una mujer con endometriosis suele tardar ocho años en ser diagnosticada y en ese tiempo habrá acudido, por lo menos, a tres ginecólogos», alerta el doctor Francisco Carmona, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clinic de Barcelona y una referencia nacional en el tratamiento de esta enfermedad ginecológica crónica. Acaba de publicar 'Endometriosis. La guía para entender qué es y cómo cuidarte' (ed. Grijalbo).

La regla no duele «Si me venía la regla y coincidía con campamentos no podía ir» (Eunice)

¿Cómo objetivar el dolor? El doctor Francisco Carmona asegura que, más allá de unas leves molestias abdominales, «la regla no duele». Y, si duele, pasa algo. «Si en una escala subjetiva del 0 al 10 una mujer presenta un dolor de 4 o más, debe considerarse patológico». Y el dolor de las mujeres con endometriosis «suele ser intenso, a partir de 7». No un día ni dos. «Sin tratamiento, el dolor va alargándose y ya no solo aparece con la regla, sino también los días anteriores y posteriores. Hay mujeres que solo se encuentran bien tres o cuatro días al mes y el resto tienen, de media, un 6 en la escala de dolor». Además, dos de cada diez afectadas presentan sangrados menstruales abundantes o pérdidas entre reglas, alerta.

Relaciones sexuales «Las relaciones eran un martirio, lo que me ha condicionado a la hora de tener pareja» (Pilar)

En mujeres con endometriosis es habitual la baja calidad de la vida sexual y la falta de deseo, porque mantener relaciones sexuales también duele. «Cuando la penetración es profunda, la relación puede ser muy dolorosa, y también hay chicas para las que el inicio de la penetración es doloroso e incluso un tacto vaginal en la consulta de ginecología».

Fertilidad «Empecé a intentar quedarme embarazada a los 30 años...» (Eunice)

Entre el 30% y el 40% de las mujeres con endometriosis son infértiles o tienen problemas para quedarse embarazadas, ya que «la calidad de sus óvulos es peor que la de aquellas mujeres sin la enfermedad». «Por suerte –prosigue el doctor– el tratamiento de fecundación in vitro suele ser muy eficaz». De ahí que la congelación de óvulos a edad temprana sea una recomendación general para las afectadas.

Impacto emocional «Desde los 17 años nadie me escuchó: ni familia, ni amigos, ni médicos...» (Pilar)

«Tanto el dolor como los problemas de fertilidad impactan y son los responsables de la aparición de trastornos psicológicos «como la ansiedad o la depresión, lo que puede, a su vez, amplificar el dolor», advierte el doctor Carmona tras su experiencia tratando a «miles de mujeres» con esta dolencia.

¿Se cura? «Me han llegado a llamar quejica» (Pilar)

La endometriosis es una enfermedad crónica que solo se cura, y no en todos los casos, con la menopausia. Existe un «mito» de que el embarazo también la cura, pero no es así. «Durante el embarazo la enfermedad mejora mucho y la lactancia tiene un efecto protector contra el dolor», pero después de ese periodo la situación volverá a ser la inicial.

El primer «escalón terapéutico» en el tratamiento de la enfermedad son los analgésicos suaves tipo antiinflamatorios, «aunque estos fármacos no ayudan mucho si los síntomas son muy intensos». Las hormonas son eficaces, ya que «duermen la enfermedad, aunque, cuando se interrumpe su toma, los síntomas vuelven». Además, el tratamiento hormonal se traduce a menudo en la ingesta de anticonceptivos, por lo que la mujer no puede quedarse embarazada. «No se puede tratar a la vez dolor y fertilidad». La última opción es la cirugía; pero no es una garantía total, ya que «al cabo de dos años el 25% de las mujeres ha recaído».

Once horas de baja productividad laboral... a la semana El doctor Francisco Carmona calculó hace unos años el coste económico por baja productividad laboral a causa del dolor físico (y emocional) que sufren las afectadas. Cifró en 11 horas semanales la pérdida en el trabajo (por imposibilidad de acudir a causa del dolor o por baja productividad aun acudiendo). En euros, unos 225 a la semana, 9.500 al año. Entre los dos millones de mujeres con la enfermedad, 20 millones de euros anuales.

Qué es Qué es el endometrio: El endometrio es la parte interna de la matriz, órgano femenino cuya función es albergar al feto durante el embarazo. Cada mes, el endometrio, por efecto de las hormonas del ovario, se prepara para un posible embarazo. Si no lo hay, el endometrio se desprende en forma de menstruación, ciclo que se repite cada 28 días.

Qué es la endometriosis: A una de cada diez mujeres les sucede que el endometrio se implanta fuera de su lugar (endometrio ectópico) y desde ese lugar se prepara cada mes para el posible embarazo. Como el endometrio no está en su sitio, la regla no tiene salida y, por tanto, se queda en el interior del cuerpo. Esos restos de menstruación causan dolor.

Dónde aparece: En los ovarios, la pelvis, la vejiga... Pero también puede aparecer en el hígado, el riñón, el intestino...