La 'cuarentena' y otras leyendas del posparto

La cuarentena, ese periodo de recuperación después del parto tras el que, supuestamente, todo vuelve a la normalidad. Ahora mismo, las que hayan tenido bebés estarán soltando una amarga carcajada. ¿Por qué? Porque los cambios tras un embarazo y un alumbramiento tardan mucho más en desaparecer (si es que desaparecen). De hecho, lleva de seis meses a un año alcanzar la 'nueva normalidad' –en léxico pandémico–, que significa una mejora, sí, pero no una vuelta total al momento previo al embarazo.

Por ello, cada vez hay más profesionales de distintos ámbitos y también madres recientes que se han apuntado a la cruzada de desmitificar el concepto tradicional de cuarentena. Ni el cuerpo está bien en cuarenta días ni, por supuesto, a veces el estado anímico de las mujeres (de nuevo se oyen risas, como esas enlatadas de las comedias de la tele).

La doctora Soraya Hijazi, médica rehabilitadora de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), así lo cree y subraya que hay que diferenciar entre el posparto inmediato, que sí, dura de ocho semanas a dos meses y se corresponde con la cuarentena tal y como la conocemos, y el posparto de verdad, «que no es solo la lesión en el periné». «Tras tener un hijo hay pocas partes del cuerpo que no queden tocadas», asegura. El suelo pélvico, por supuesto. Pero, según destaca, no podemos quedarnos ahí, en plan reduccionista.El cuerpo (casi entero) ha cambiado y debemos 'repararlo' para «evitar disfunciones que luego van a repercutir en la calidad de vida».

«Tenemos que controlar el estreñimiento, evitar los abdominales clásicos, corregir las malas posturas adquiridas en el embarazo y con la llegada del bebé...» Soraya Hijazi, médica rehabilitadora

Según advierte, una de las zonas más castigadas con el embarazo es la espalda. Al crecer el abdomen, se modifica la curvatura de la espalda, porque ha tirado de la columna hacia delante, lo que «nos predispone a un sufrimiento lumbar», indica la experta. Entonces, se produce una hiperloidosis en la zona, que es mejor tratar para que no se quede con nosotros.

El 'core', la prioridad

¿Más problemas que revisar en la ITV posparto? Sí. La laxitud de tejidos, sobre todo los de la faja abdominal o 'core'. Nuestro cuerpo se ha 'ablandado' para facilitar la expulsión del bebe.Así debe ser, claro, pero el problema es que luego todo tiene que volver a su sitio. Hijazi explica de forma muy gráfica lo que es la diástasis abdominal: «Es la famosa 'tableta', que al tener un hijo se 'abre', por lo que los espacios entre los 'cuadraditos' aumenta». Por ello, debemos empezar a fortalecer esta zona estratégica, que sujeta la columna, retiene los órganos en su sitio y modela nuestras posturas.

Según la experta, en unas ocho semanas debería volver, más o menos, a su forma de siempre de manera natural, algo que no siempre ocurre... «Depende de la calidad del tejido conectivo (entre 'cuadraditos') de la mujer, que es algo genético.Por eso, algunas se recuperan bien y otras no lo consiguen nunca del todo», apunta. Algo que con rehabilitación se suele arreglar. Pero, claro, nace un bebé, empiezan las noches sin dormir, el cansancio... y las mujeres dejan la recuperación para más tarde.Error. «Hay que empezar cuanto antes. Por ejemplo, tenemos que controlar el estreñimiento, evitar los abdominales clásicos, corregir las malas posturas adquiridas en el embarazo y con la llegada del bebé...», explica. Por ello, la rehabilitadora urge a ponerse en manos de un profesional que valore nuestro estado físico (cada mujer y cada parto es un mundo) y nos prescriba una rehabilitación individualizada.

«Hay mujeres con mucho apoyo y un posparto estupendo, pero muchas no lo viven así y pasan seis u ocho meses hundidas y sintiéndose solas» Marta Aguiar, CEO de 'We are the mammas'

«Preparamos todo para la llegada de un hijo, la habitación, la maleta para el hospital, el plan de parto, cursillos... ¿y luego? ¡Nada! Las madres nos ponemos en modo 'sobrevivir' y nos colocamos en un segundo plano», reprocha Marta Aguiar, CEO de 'We are the mammas', una web dedicada a las madres durante el posparto con información, profesionales, productos y grupos de otras mujeres en la misma situación. «Queremos crear 'tribu'. Hay mujeres con mucho apoyo y un posparto estupendo, pero muchas no lo viven así y pasan seis u ocho meses hundidas y sintiéndose solas», dice Aguiar, madre de dos hijos. ¿Solas, con un bebé las veinticuatro horas pegado a ti? «Sí, sí, es un sentimiento muy fuerte de soledad.Según la ciencia, es un momento de la vida en el que muchas notan un sentimiento más allá de la tristeza», indica Aguiar.

Y a ese agobio y decaimiento hay que sumar la presión por recuperar la línea, nuestra vida activa... y las relaciones sexuales. «Cuarenta días son muy pocos para poder recuperar el deseo y las ganas de tener sexo –indica Paula Álvarez, sexóloga de EroticFeel–. El cuerpo de una mujer tras un parto es un campo de batalla que necesita tiempo para recomponerse y sanar. El embarazo hace hasta que los órganos internos cambien de lugar». Además, según indica la especialista, los cambios hormonales tras el parto no favorecen la libido: «De hecho, un dato curioso es que la lactancia provoca un subidón de oxitocina, que es la misma hormona que liberamos en el sexo.Así que las mujeres que dan el pecho tienen suficiente nivel de oxitocina como para no anhelar más. Ya están saciadas de la hormona del amor», explica.

MEJOR SIN CALENDARIO Varios meses, según el 'grado' Hay cambios en el cuerpo –el útero, por ejemplo, tarda medio año en estar bien– que suelen durar algunos meses (manchas en la cara, hinchazón de pies, oscurecimiento de la línea alba, dolores osteomusculares, pérdida de control de los esfínteres, pérdida de pelo, uñas quebradizas, empeoramiento de la salud dental...), pero que es mejor tratar cuanto antes para que no se cronifiquen.

¿Ganas de sexo en 3 años? Muchas mujeres se sienten presionadas por volver a ser sexualmente activas cuanto antes. «En muchos casos, la pareja no hace explícito que su vuelta al deseo ha sido más rápida que la nuestra, pero nosotras mismas sentimos el deseo de complacer. Por este motivo, me dan ganas de decir que lo normal sería tardar tres o cuatro años en volver a sentir deseo, para que las mujeres no se presionen con lo que es o no normal», orienta la sexóloga Paula Álvarez.