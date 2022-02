Por qué los chicos también deben ponerse la vacuna del papiloma

El Virus del Papiloma Humano (VPH) está considerado el mayor causante de enfermedades de transmisión sexual a nivel mundial, además de ser el responsable de la totalidad de las verrugas anogenitales y de diferentes tipos de cáncer (cérvix, pene, ano, garganta, cabeza...) diagnosticados en ambos sexos. De ahí que el Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEO) recomiende en su último informe «la vacunación universal» frente a este virus, no solo en las chicas, sino «también en los chicos, a los 12 años y con dos dosis».

A diferencia de lo que ocurre en una quincena de países de la Unión Europea, donde la vacuna del VPH es gratuita para ambos sexos, en España únicamente se financia la administración de este suero en las niñas «por la mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con el virus en las mujeres», mientras que en el caso de los niños se trata de una vacuna que está fuera del calendario oficial: solo se pueden inmunizar frente al VPH si pagan los 320 euros que cuesta la pauta completa comprada en la farmacia. «Hace ya unos años que se ha demostrado que varios cánceres presentes en el varón (orofaríngeo, ano, pene...) están relacionados en un muy alto porcentaje con infecciones previas del Virus del Papiloma Humano, por eso es importante que los niños también se inmunicen», argumenta el doctor Valentín Pineda, vocal del Consejo Asesor de Vacunas de la AEP y pediatra en el Hospital Parc Taullí (Sabadell).

El objetivo de la vacunación universal y gratuita no es otro que conseguir la inmunidad de grupo para erradicar el virus por completo y «evitar así la aparición en el medio plazo de diferentes tipos de cáncer relacionados con el VPH». En este sentido, los datos de los últimos estudios son muy esperanzadores. En Reino Unido ya se han conseguido eliminar nueve de cada diez casos de cáncer de cérvix en mujeres y Australia podría ser el primer país del mundo libre del virus al haber inmunizado a la práctica totalidad de sus adolescentes en la última década. «La seguridad y eficacia de esta vacuna es incontestable desde el punto de vista sanitario», admite Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

El hecho de que en nuestro país todavía no se haya incluido en el calendario vacunal de los niños obedece principalmente a dos motivos. «Por un lado, estamos pendientes de los resultados de un estudio de la Agencia Española de Tecnología Sanitaria sobre el coste-efectividad y, por otro, nos enfrentamos a un dilema ético por las dificultades de acceso que tienen los países en vías de desarrollo a esta vacuna. Lo que ocurre es que en estos momentos no hay suficiente capacidad de producción de este suero en el mundo y la realidad es que los chicos tienen menos probabilidades de desarrollar una patología de riesgo asociada al virus del VPH que las niñas, sobre todo las que viven en países más pobres. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, si los resultados de los estudios de coste-efectividad son favorables, no tardará en incluirse en el calendario vacunal de los varones», señala Jaime Jesús Pérez.

¿Qué es el VPH y qué enfermedades produce? Es una infección de transmisión sexual responsable del 5% de los cánceres

El VPH es una infección de transmisión sexual que está detrás del 5% de todos los cánceres que se diagnostican, tanto en hombres como en mujeres, a lo largo de su vida y del 80% de los de cérvix. Afecta a más de la mitad de las personas sexualmente activas, «aunque en la gran mayoría no va a causar ningún problema. Lo que pasa es que hay una pequeña parte, entre un 15% y un 20%, que pueden tener una infección persistente (el virus no se va del organismo) que al cabo de los años puede derivar en un tumor maligno», explica el doctor Pineda. El VPH también es responsable del 100% de las verrugas genitales en ambos sexos. «Son benignas, pero muy molestas y frecuentes», añaden los expertos.

¿A que edad hay que vacunarse? Lo ideal es hacerlo a los 12 años, pero puede ponerse en cualquier momento

La Asociación Española de Pediatría (AEP) aconseja vacunar a todos los adolescentes, tanto chicas como chicos, preferentemente a los 12 años y con dos dosis (seis meses entre una y otra). Para que el suero sea lo más eficaz posible debe administrarse cuando aún no se han iniciado las relaciones sexuales. «Por esta razón, son los preadolescentes y adolescentes los más beneficiados de los efectos preventivos de esta vacuna, que protege frente a nueve serotipos (siete oncogénicos y dos no oncogénicos). ¿Quiere esto decir que no te puedes vacunar si ya has tenido relaciones sexuales? No, de hecho debes hacerlo, sobre todo si cambias de pareja. Por ejemplo, puedes haberte infectado de un serotipo ya, pero no estarlo del resto. De esta manera, la vacuna no te protegerá de esa variante pero sí de las demás».

Tipos de suero Se comercializan tres vacunas

En la actualidad hay tres vacunas en el mercado español: Gardasil, Cervarix y Gardasil 9. «Todas protegen frente a los dos tipos de papilomavirus más frecuentes, pero la última amplía esta protección al incluir nueve tipos virales, llegando al 90% de la cobertura», precisan en la AEP.