¿Sabes qué es la inflación? ¿Y el interés compuesto? Tus ahorros dependen de ello

Si tuviéramos mil euros bajo el colchón durante diez años y los sacáramos hoy enseguida notaríamos que nos cunden menos que cuando los guardamos. Concretamente, según el Instituto Nacional de Estadística, para adquirir cualquier producto que una década atrás costara justo esos mil euros, ahora necesitaríamos 198 más. Ese incremento del nivel general de los precios es la inflación y, aunque todos notamos sus efectos en la cesta de la compra, el 35% de los españoles no entiende cómo devalúa sus ahorros del mismo modo que tampoco sabría calcular cuánto le reportan los intereses de una cuenta o depósito ni decidir si para reducir la probabilidad de tener pérdidas en la Bolsa es preferible repartir el dinero entre acciones de diferentes empresas cotizadas o invertirlo todo en la misma.

Los datos proceden de la segunda Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España –publicada ahora, pero elaborada con entrevistas realizadas en 2021–, un cuestionario que ofrece una instantánea del conocimiento que la población de entre 19 y 79 añoSde una treintena de países de la OCDE tiene sobre conceptos cruciales en la toma de decisiones que afectan directamente a su bolsillo. Y en esa instantánea sólo el 19% de los encuestados españoles sale bien retratado. El resto falla en alguna de las tres únicas preguntas que esta vez sirven de termómetro.

Así, mientras con respecto a la encuesta de 2016 crece el número de personas que entiende qué es la inflación, disminuye el de quienes saben qué es interés compuesto y lo tiene en cuenta al calcular los réditos de una inversión –es la pregunta más fallada con sólo un 41% de respuestas correctas– y se estanca el de los encuestados que comprende que con la diversificación de las inversiones se reduce el riesgo de sufrir pérdidas; sólo la mitad, el 52% exactamente, es capaz de darle una aplicación financiera a la vieja advertencia de los huevos y la cesta.

No mucho mejor en Europa

Ese escaso nivel de conocimiento explicaría por qué, según estima el Banco de España gracias a otras respuestas obtenidas en la misma encuesta, hay un 40% entre quienes se definen como hormiguitas que prefiere tener su dinero en metálico, y que sólo el 43% de la población cuente con productos de previsión, ya sean cuentas de ahorro, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones, renta fija o criptomonedas. Y, ojo, porque el hecho de haber contratado o adquirido un producto financiero no implica que se tenga un conocimiento exacto de sus características y riesgos.

El problema, además, es generalizado. Entre nuestros vecinos, por ejemplo, el mejor porcentaje de participantes que responde bien a la encuesta lo tienen en Países Bajos y se queda en un 43%. De ahí que la cuestión no sólo tenga implicación directa en la capacidad que tenemos para gestionar eficazmente nuestras propias finanzas personales.

«La cultura financiera y la calidad y cantidad de información disponible son elementos fundamentales en la toma de decisiones relativas al ahorro y la inversión, así como en el buen funcionamiento de la economía en su conjunto. La crisis económica global de 2008 puso de manifiesto cómo las carencias en esta educación podían derivar en decisiones no informadas», advierte la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También subraya que un mayor nivel formativo no hubiera evitado la crisis, pero sí habría mitigado sus consecuencias negativas en un tiempo en el que también faltaron mecanismos de control y regulación en el que no existían. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, lo resume muy gráficamente al decir que «lanzar» a una persona sin formación financiera «a la vorágine» de productos y mercados cada vez más complejos es «como coger a alumnos de autoescuela y pedirles que compitan en las 500 Millas de Indianápolis».

El test de las tres preguntas

Inflación

Imagine que tiene que esperar un año para obtener los mil euros de un regalo y que la inflación de este tiempo fuese del 1%. Transcurrido ese plazo podrá comprar:

A) Más que hoy

B) Lo mismo

C) Menos hoy

Interés compuesto

Supongamos que ingresa 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual. Si no hay más ingresos pero tampoco retiradas ni comisiones, ¿cuánto habrá después de cinco años?

A) Más de 110 euros

B) Exactamente 110 euros

C) Menos de 110 euros

D) Es imposible decirlo con la información dada

Diversificación del riesgo

¿Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en la Bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones?

– Verdadero

– Falso

Respuestas correctas

C, A, Verdadero. Sólo el 19% de los encuestados contesta bien a las tres.