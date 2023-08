Retorno a La Alcarria: De Trillo a Córcoles

Entonces, en ese momento parecía una buena idea, se me ocurrió acercarme a la central de Trillo con la excusa de tomar una fotografía de la ermita de la Virgen del Campo, que se halla a escasos metros de las torres de refrigeración y de sus vistosos penachos de vapor. No contaba, pobre urbanita, con aquellos caminos de tierra llenos de baches y de señales de prohibido el paso mientras pensaba en emplear la pequeña iglesia como excusa si en cualquier momento un ejército de hombres armados y de drones futuristas interrumpían mis andanzas. Nadie salió a mi paso, ni la fotografía valió la pena, pero me quedé escuchando el zumbido de los sensores del vallado y su extraña mezcla con el ruido leve de los árboles. Pensé, antes de perderme por las pistas forestales, en cómo sería este paisaje y en cómo la central ha cambiado las vidas de sus habitantes.

Una vez recuperado el rumbo y el confortable asfalto parto rumbo a Viana, donde sólo encuentro a un grupo de obreros arreglando una calle. Primero me animo a subir a una de las famosas Tetas y a medio camino, con el estómago vacío y en una sudorosa soledad, decido dar media vuelta. Este lugar me lleva a otros reinos de la soledad entre barrancos y ríos, con altos desde los que se divisa siempre el embalse de Entrepeñas. Los difuntos de Chillarón del Rey gozan de buenas vistas y también los vivos de El Olivar, hermoso pueblo convertido en residencia de gentes bien. Leguina tenía una casa aquí, me dice un paisano. Otro nombra a Fernández Tapia.

Los pantanos fueron, hace tiempo, el sueño marinero de los madrileños y montaron puertos deportivos en Sacedón y en Bolarque para crear esos paisajes distópicos que tanto nos gustan a los viajeros. Todo ese mundo parece ahora en decadencia, o eso me cuentan Luis, Antonio y Félix, que siempre anduvieron en la construcción y ahora se mueven poco, instalados en la sombra del calvario de la ermita de Santa Lucía, en Budia, a donde me ha acercado sin éxito con la intención de comer algo y movido por la curiosidad de saber que a Cela, que en su primer viaje llegó a este pueblo de noche, lo encarcelaron como medida preventiva. En el segundo, de eso se acuerdan los tres, fue muy bien tratado y me hablan de la escandalosa cantidad de chuletas que le pusieron para compensar. Me doy un paseo siempre cuesta abajo hacia la plaza, por el antiguo convento y la nevera de los monjes. En el bar tienen puesto un programa de esos de gente que chilla y se hace un silencio cuando entro. Iba a preguntar por un restaurante pero ya sólo estoy cansado, así que busco una sombra y me tumbo un rato.

De camino a Pareja, después de probar un rabo de toro en la Sinagoga de Chillarón y cruzar al otro lado del pantano, paso por un club náutico, Las Anclas creo que se llama, y al llegar al pueblo me encuentro una ambientada sesión de tardeo vecinal. Hay un bar con barra exterior bajo un toldo que reza: «Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos», vaya usted a saber. Andan un poco achispados y me miran de reojo mientras compruebo que la pensión en la que durmió el premio Nobel es ahora un comercio regentado por un oriental, simpático por cierto, y que la vieja olma de la que habla en su libro es ahora un retoño pues aquella pasó a otra vida, si es que los vegetales tienen un más allá.

Un detalle de la central de Trillo, Antonio en Córcoles y dos mujeres que se besan en la plaza de la Constitución de Pareja. Txema Rodríguez

Llegados a este punto, me llaman dos de las mujeres que forman tan animado grupo. Quieren saber qué hago por allí, lo típico. Luego, cuando ya hemos roto el hielo, se besan en el centro de la plaza entre risas y compruebo, hasta ahora no he conocido a nadie que lo haya hecho, que nadie se ha leído el libro que sirve de excusa para este viaje un tanto surrealista y en el que, ahora sin salirme del guión, llego luego a Casasana, donde encuentro a un tío muy bruto con un cubata en la mano, Felipe, y a Juan, un albañil jubilado y viudo que toma el sol al lado de la carretera frente a la casa que construyó con sus propias manos. Vive allí con Lourdes, una mujer que le cuida. Se empeña en que tengo que beber agua de la fuente del lavadero y, según me alejo, compruebo que vigila desde su atalaya que cumpla con la petición, que obedezco mirando de reojo la horrible caseta del transformador que han adosado al conjunto y que consigue romper cualquier encanto.

Con escasas fuerzas llego a Córcoles, que parece vacío como todos, un par de coladas masculinas colgando al sol y poco más. Pero hay un bar y en él un hombre. Un personaje. Antonio, al que llaman 'el picadura'.

– Me preguntó uno por qué me llaman así y le contesté pregúntale a tu mujer y te lo dirá.

De una forma un tanto tonta comenzamos a beber más cervezas de las aconsejables. Se viene arriba y me cuenta su vida. Nació en Trillo pero se fue a Sacedón cuando pusieron la central.

– Allí se han muerto todos de cáncer o de un patatús.

– ¿Un ictus?

– Eso.

Empezó de crío vendiendo cervezas en el Pozo del Tío Raimundo y luego fue camionero, tiene 74 años y ya es bisabuelo. Se acuerda de Cela porque se subió con él en el globo con el que viajaron hasta las Tetas de Viana durante su segundo recorrido por la comarca. Lo pilotaba Jesús González-Green.

– Estábamos pescando un amigo y yo en Durón y vinieron a buscarnos, nos llevó la negra en el coche. Es que nosotros conocíamos el terreno, luego como nos quedamos sin combustible y no hacía viento tuvimos que aterrizar. Pensaron que nos habíamos estrellado pero ahí estábamos en la ermita comiendo.

Me cuenta de su trabajo, el cada vez habla peor y yo cada vez entiendo menos. Que transportaba calcita, se compró una casa en Santa Pola, y que también fue taxista durante cinco años en que hizo negocios con un gitano.

– Traía putas al tropezón de Cifuentes desde Torrejón que era a dónde él me mandaba ir, yo le cobraba al gitano y él a las chicas.

Y que tuvo un perro al que quiso mucho, que se llamaba Chico, que se quedó ciego y al que tuvo que meter un tiro porque el cartucho cuesta tres euros y el veterinario trescientos. Lo enterró bajo un pino grande.

– Hice lo que tenía que hacer, que no voy a misa pero lo que yo digo si que va.