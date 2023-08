Retorno a La Alcarria: Brihuega

Por la mañana, en el camino hacia Brihuega, voy a visitar el famoso árbol que indujo a Cela a error. El espléndido ejemplar de cedro del líbano (que el escritor confundió con un pino japonés) sobrevive en la llanura ajeno al tiempo, junto a la carretera que antes fue un camino y a una granja avícola que ocupa el espacio de la antigua Casa de don Luis, que también confunde con el palacio de Ibarra, que se encontraba bastante más adelante. Me gustaría acercarme al árbol, pero una sólida valla impide el paso y nadie responde a mis gritos. Hubiera sido interesante tocar su tronco. Me siento con Mila en una piedra grande. Ella mira con curiosidad la tierra labrada que nos rodea y, de vez en cuando, localiza algún resto. Un trozo de herradura, un clavo. Cosas así. Le cuanto que la culpa del error del escritor fue del mapa Michelin. Y no sólo del suyo, trivial a fin de cuentas, sino de otros más graves, como los de la batalla de Guadalajara, en marzo del 37, italianos contra italianos, cuando los fascistas del Corpo Truppe Volontarie del general Roatta, con el mismo plano en las manos, creyeron que Torija y Brihuega estaban ubicadas en un mismo llano y a similar altura. Cuando se dieron cuenta de que se habían metido en un hoyo era tarde y allí fueron masacrados por el Batallón Garibaldi de la XII Brigada Internacional. Fueron nueve horas de batalla y no quedó ni un fascista vivo.

Ampliar El famoso cedro del Líbano de la zona Txema Rodríguez

– Ya ves, como para fiarse de los mapas. Sentencia Mila.

Tiene que ir a trabajar, me advierte, así que la devuelvo a Torija, con la promesa de seguir en contacto, y vuelvo sobre mis pasos rumbo a Brihuega. A este paso no llegaré nunca porque unos kilómetros más adelante, por la derecha, me salgo del camino hacia Fuentes de la Alcarria, un lugar mínimo en el recodo del camino con vistas a la pacífica belleza del valle donde nace el río Ungría. Alguien me dijo, o lo leí, que allí se había instalado una de las hijas de Félix Rodríguez de la Fuente, Leticia, entregada al cultivo de las flores. Callejeando por Fuentes, que no llega a la veintena de habitantes, me encuentro a una joven que acaba de bajar del coche con dos perros de raza bóxer. Uno, curioso, viene a ver a qué huelo. El otro se mantiene a distancia. Nos presentamos. Se llama Alba, es pintora y es muy flaca, sufre de anorexia nerviosa y habla de ello con naturalidad. Me invita a entrar a su casa, que fue de su abuelo, Juan Santos, transportista.

– Con la guerra se vino a vivir aquí, siempre anduvo por estas tierras, hasta de viejo, en la bodega quedaban a jugar al mus. Dice.

Es una mujer afable y dulce. Me prepara un té mientras curioseo. Toda la casa está llena de cuadros para una exposición en una sala de la Diputación de Guadalajara. El olor característico de los pigmentos inunda las estancias. Sus obras están hechas con restos de objetos hallados, le gusta incluso probar reacciones químicas entre distintos materiales, hablar del paso del tiempo, de lo efímero de nuestra existencia. Nos asomamos a la terraza y a sus magnéticas vistas. Luego, mientras intento tomar un té con un perro tumbado sobre mi cuerpo, me habla de su padre, que fue cetrero con Félix Rodríguez de la Fuente, y de cuando cazaban con halcones por este valle. He de seguir mi camino y nos despedimos con un largo abrazo. No se encuentra uno muchas personas como ella, tan abiertas a la belleza y al dolor que ocasiona.

Al cabo de un rato se ha roto toda la magia. Estoy en un restaurante de Brihuega abarrotado de seres humanos. Los fines de semana se pone todo así, por lo visto. Por mi lado pasa una camarera con un plato que contiene media vaca, pido algo de la carta y me dan unos calamares elásticos y unas patatas que hacen natación sincronizada en una salsa de tomate. Antes de salir me lavo las manos. A mi lado hay un señor meando que habla con otro que se asoma por la puerta.

– Tengo en la cochera una desbrozadora.

– ¿No va?

– Sí que va, pero se para.

Salgo caminando pegado a la muralla, ajeno a los encantos turísticos, buscando una sombra imposible en el camino empinado que me conduce a un saliente al que acude la juventud a hacer botellón cuando cae la tarde. Hay hasta un par de sofás viejos con vistas al valle, a la plaza de toros y al cementerio nuevo. En un banco dos hombres beben como si no hubiera futuro y, por lo visto, llevan un buen rato haciéndolo. Son hondureños, Esteban y David se llaman, trabajadores de la construcción. No entiendo mucho lo que dicen porque hablan rápido y a trompicones. Uno dice que cuando pueda se quiere volver a su país y el otro que no. Me ofrecen vino blanco y cerveza, pero sigo mi camino, que les vaya bien.

– ¡Adiós, Txema!, dice Esteban.

– ¡Txema Guevara!, me grita David.

Ampliar Esteban y David, en su botellódromo con vistas de Brihuega Txema Rodríguez

Todavía con una sonrisa en los labios me paso por la antigua casa de Manu Leguineche y saludo a su fachada al estilo japonés y luego me acerco al cementerio, lleno de lápidas quebradas. A la salida me encuentro a Antonio, que se bajó de Zaorejas a la capital en busca de mejor vida y acabó comprando una pequeña casa en Brihuega. Cuenta que hasta la mili su vida fueron las cabras y el campo, después, treinta y cinco años en una fábrica de fibra de vidrio. Me ofrece un cigarro y le digo que no, que ya hace tiempo del último que me fumé.

– Yo ya me he quitado del todo menos de esto, no me valgo a andar porque le pego mucho al tabaco, no sé qué le habrán metido a este cabrón para no poder dejarlo.