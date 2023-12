Cómo, cuándo, a quién... Diez consejos para contar en el trabajo que tienes estrés, ansiedad o depresión

Solange Vázquez Martes, 12 de diciembre 2023, 17:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Lo digo en el trabajo... pero, ¿y si piensan que soy una de esas personas quejicas, blandengues, poco profesionales (qué corte)? ¿Mejor me lo callo (total, a la gente no le importa más que lo suyo)? Es el eterno dilema de las personas que sufren estrés, ansiedad o depresión y sigue vivito y coleando porque la salud mental continúa siendo un tema difícil de abordar en el entorno profesional. Casi la mitad de los empleados españoles (45%) no se siente seguro hablando sobre su salud mental en el trabajo, según se desprende del estudio 'Tabúes en el entorno laboral' realizado por Sondea para Amazon. Y no es por falta de ganas: el informe también recoge que al 40% le gustaría poder tratar el tema en su empresa. Pero, claro, de forma segura, porque existe un fuerte temor a ser mal mirado (por vago, por flojo, por exagerado) o a que haya consecuencias negativas. Así que pocos se atreven a hacerlo abiertamente.Sin embargo, muchos de los que han dado el paso (43%) reconoce que ha merecido la pena: ha sido un alivio para ellos.

¿Con quién rompemos el hielo cuando nos sentimos mal y queremos contarlo? La mayor parte de personas afectadas de estrés, ansiedad o depresión se lo cuentan primero a los compañeros (64,5%), pero cada vez hay más que se dirigen directamente a sus superiores (25,4%). Noticias relacionadas Qué es la cosmeticorexia, la nueva obsesión de las adolescentes Carmen Barreiro Cómo hacer que el estrés juegue a tu favor Solange Vázquez «Relacionamos problemas de salud mental con la debilidad de una persona. No obstante, es muy importante hablar de ello en el entorno laboral: nos ayuda a compartir nuestra vulnerabilidad y genera sentimiento de pertenencia. Además, verbalizar el problema permite identificar cuál es el elemento que lo provoca e introducir medidas que permitan corregirlo», aconseja Patricia Ramírez, que ha colaborado en el estudio como experta en el ámbito del cuidado de la salud mental. Esta es su guía de recomendaciones sobre dónde y cuándo hablar sobre el tema, cómo hacerlo, con quién y cómo reaccionar cuando alguien comparte sus problemas con nosotros. 1 Elige el momento y lugar Muchas veces lo hacemos mal. Lo contamos en un momento poco oportuno o en un entorno que no es el adecuado (momentos de estrés en la oficina, con gente delante que no debería estar, el día que el jefe está enfadado por algo)... y por eso nuestro grito de socorro puede ser mal recibido. No porque la gente no sea empática, simplemente porque no era ni el momento ni el lugar.Hay escoger un rato tranquilo (no cuando todos están a tope de trabajo). 2 ¡A la persona adecuada! No le cuentes tus penas a cualquiera. A mucha gente le dará igual.Es mejor elegir un poco. No se trata de soltarse indiscriminadamente. 3 Concreto, no detallado «No te sientas obligado a ocultar lo que sientes, sé directo y honesto al hablar de tus preocupaciones», indica Patricia Ramírez. Explícate bien, pero sólo hasta donde tú quieras. Lo importante es que se conozca tu estado general, no que te hagan un historial psicológico completo. 4 Evita señalar 'culpables' «Evita buscar culpables individuales y, en su lugar, centra tu energía en encontrar soluciones conjuntas», apunta la experta. Si diriges tus argumentaciones contra alguien, pierdes credibilidad. 5 Enfócate en las soluciones Lo que interesa es buscar soluciones para que puedas encontrarte mejor, no vale con quedarse en 'lo digo, abro el grifo de mi testimonio, y ya está'. Lo cuentas para algo, debe haber un objetivo detrás. 6 No es 'explotar' un día «La conversación sobre salud mental no debería ser un evento único –aconseja la especialista–. Mantén abiertas y constantes las líneas de comunicación». Si nuestra manera de manifestarnos se reduce a 'explotar' un día y no volver a tocar el tema hasta el siguiente estallido... mal.No nos harán mucho caso y, además, tendremos muchas posibilidades de meter la pata. 7 Priorízate «Aprende a establecer límites y a cuidar de ti mismo», subraya Ramírez.Este consejo es importante en todas las áreas de la vida, pero en el trabajo es indispensable. Es un universo donde se busca la productividad y a veces esto choca con nuestro bienestar. 8 Escucha y atiende «Si algún compañero se decide a compartir contigo cómo se encuentra, escucha con atención», pide la experta. Mucha gente 'pone la oreja', pero más bien por compromiso o por cotillear. 9 Apoyo, no consejos Esta es una advertenci para quien escucha: no des consejos a quien se encuentra mal. 10 Confidencialidad Hay que ser respetuoso y mantener la privacidad de quien nos cuenta en el trabajo sus problemas de ansiedad, estrés o depresión. Esto genera un clima de confianza que va a ayudar al afectado. Las indiscreciones en este asunto pueden ser muy perjudiciales para quien se encuentra vulnerable. Expectativas no cumplidas... problemas «Muchas de las depresiones que vemos tienen que ver con problemas laborales. Cuando uno tiene una expectativa positiva que no se cumple, eso genera un malestar que al cronificarse genera un cuadro depresivo. La ansiedad y estrés crónico, por ejemplo, producen cambios en nuestro cerebro que pueden conducir a una depresión. Y eso hay que vigilarlo», explica el doctor Víctor Pérez Sola, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, una institución que ha abordado el tema en su congreso nacional, celebrado recientemente. Uno de los problemas de salud mental que más se está expandiendo es la sisifemia. «Es el cansancio mental del empleado incansable, obligado a trabajar por encima de todo límite, incluso de su salud», apunta Koro Cantabrana, autora de 'Estrés encubierto' , manual editado por el Instituto del Estrés. Este fenómeno es muy dañino: hace creer a la persona que no es suficientemente productiva, que no es válida y se traduce en baja autoestima y agotamiento mental.

