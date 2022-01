Planes a largo plazo, ir día a día, ¿qué es mejor?

El cerebro humano ve los cabos sueltos como una carga cognitiva

El cerebro humano necesita cierto grado de planificación, no le gustan las sorpresas continuas, ya que 'gasta' energía cada vez que tiene que afrontar una situación de estrés, de adaptación rápida. No, no nos gustan los cabos sueltos, porque se vuelven una carga mental. Es el llamado 'efecto Zeigarnik', que solo se puede combatir con planificación. Shevaun Neupert, profesora de Psicología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte ha realizado estudios en este sentido que han demostrado la fuerte relación entre un futuro sin definir y la ansiedad, así como los lazos entre la intolerancia a la incertidumbre y la depresión. «Los humanos somos la única especie que gasta tanto poder cerebral en planificar el futuro», apunta. Y es porque esto nos 'renta'. Neupert insiste en que «la anticipación de algo bueno es realmente poderosa». Por eso, en épocas con pocas garantías como esta, anima a programar, para empezar, pequeñas cosas como ir a cortarse el pelo o una compra. Da igual que finalmente no ocurra.Solo agendarlas tiene un efecto tranquilizador. ¿Otro truco? Hacer listas de todo lo que harás cuando todo pase o cuando se pueda, como un adjunto al calendario.