Noviazgo no, gracias: los 'desparejados' de la cuadrilla son ahora los amos

En redes sociales, especialmente en TikTok, se extiende como la espuma una 'revolución' sobre el estatus sentimental: si antes tener pareja era esgrimido como un ... trofeo, ahora los 'triunfadores' parecen ser aquellos que, fuera de la senda tradicional, enarbolan lemas como 'estoy muy bien así'.

«La soltería empieza a vivirse menos como un 'ay, ya llegará alguien' y más como un 'estoy estupendamente así, gracias'», resumen los expertos de la plataforma de contactos Bumble, que han detectado esta tendencia de un tiempo a esta parte. Para ellos, esta manera de pensar ha cristalizado en lo que en el argot sentimental se llama 'quiet dating', una forma de relacionarse más calmada, segura y centrada..., ¡pero en uno mismo! Es decir, se lleva lo de «conocer a gente sin prisa y sin subirlo todo a 'stories' para demostrar que todo va bien», indican. Eso, para empezar, huele a desesperación a leguas, hemos de decir.

Como explica Shan Boodram, experta en relaciones de la plataforma, «estar soltero ya no es una sala de espera antes de una relación, es el evento principal», sentencia. Algo muy del estilo de Samantha Jones –la más liberada de la serie 'Sexo en Nueva York'–, que fue la temprana precursora de esta tendencia al vivir sus citas como un complemento más a su vida, no como su eje central. «Y esta idea también la estamos viendo en España: desde artistas y creadores que reivindican su soltería con mucho estilo hasta perfiles mediáticos que han hecho de su independencia un 'mood' (seña de identidad)», destacan.

Pero para que esto haya 'florecido' de manera tan notable han tenido que sustituirse varias ideas preconcebidas por otras nuevas que Boodram –apoyándose en datos de sus estudios– resume en cuatro frases.

«Ahora estar soltero no indica falta de opciones».

El informe Dating Trends 2025 lo muestra claramente: casi tres de cada cuatro personas solteras dicen que quieren una pareja a largo plazo, pero no a cualquier precio. «Estar soltero ya no es algo que haya que 'superar', sino que se entiende como otra forma válida y plena de vivir», resume Boodram.

«No se evita el amor, pero sí precipitarse»

«Puedes comprometerte sin convertir una relación en toda tu identidad. Esto es especialmente útil para quienes salen de una ruptura, que quizá no quieren que las 'novedades' lleguen a oídos del círculo de su ex o recibir opiniones no solicitadas sobre lo rápido que están pasando página». apunta la experta. Además, para alguien que se acaba de quedar sin pareja, ella recomienda «reconstruir la seguridad emocional sin definirse a través de otra persona». Es decir, no ir corriendo a una 'persona tirita' para curarnos las pupas.

«El estigma de estar soltero se ha debilitado».

En la época de nuestros abuelos el acceso al dinero, la seguridad, la vivienda, el crédito e incluso el respeto básico dependía a menudo de tener pareja, sobre todo en el caso de las mujeres. «Tener a alguien no era solo halagador; era un salvavidas. Estas generaciones anteriores seguían un guion estricto: casarse joven, mantenerse casado y no hacer demasiadas preguntas –señala–. Estar soltero solía asociarse con fracaso, inestabilidad o falta de valor. Pero la soltería ya no se interpreta como que algo debe de ir mal, sino como una elección a largo plazo o una etapa valiosa».

«El sexo no es algo para lo que 'necesites' una relación»

«Dos quintas partes de las personas solteras exploran el sexo y la conexión de manera más abierta y reflexiva, y más de la mitad quiere hablar sobre necesidades y límites desde el principio. Y uno de cada tres encuestados no está teniendo sexo actualmente y se siente perfectamente bien con ello. Este cambio deja claro que la gente elige relaciones por alineación emocional, no por acceso a la intimidad», explica Boordram.