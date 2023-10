Los mitos del amor romántico que más daño hacen a las relaciones

Seamos conscientes o no, nos hemos 'tragado' todos los mitos del amor romántico. Y no es que seamos todos una panda de 'moñas', es que nos han criado así. La literatura, el cine, el arte, la música, los cuentos que nos contaban de pequeños... todo gira en torno a ese concepto clásico cargado de mensajes que hemos dado por válidos, a pesar de que son, a menudo, la causa directa de que fracasen muchas relaciones. «Son el origen de desastres mayúsculos. ¡Sin ellos yo no tendría clientes...!», bromea la psicóloga y experta en relaciones de pareja Mamen Jiménez.

«La mayoría de estos mitos crean dificultades, entre otras cosas, porque suelen fomentar o dar por bueno que no seamos responsables de lo que nos pasa en las relaciones y también asimilan a que quererse es lo mismo que desearse, entre otras cosas»; apunta la experta, que acaba de publicar 'Contigo' (editorial Lunwerg), un libro que desmonta con humor y rigor científico las creencias más arraigadas (y dañinas) sobre el amor.

Es que, según afirma la psicóloga, si nos dejamos guiar por los arquetipos tradicionales sobre esta emoción sólo hay dos vías: vivir defraudados cuando nos damos cuenta de que el subidón amoroso no dura siempre o ir dejando relaciones cuando pasa la fase loca del enamoramiento, lo que nos convertiría «en monógamos en serie». Claro que también podemos dejar de creer en esas ideas a pies juntillas, como aconseja Jiménez. Algo que no es fácil, claro: «Cambiar esos pensamientos es complicado, el cerebro humano lleva mal disponer de informaciones que se contradicen». Y si toda la vida hemos estado oyendo cosas en un sentido y resulta que no son (o no deberían ser) así...¿Vamos a destrozar el corazoncito de los más románticos? No exactamente: desmontar los mitos sobre el amor «no es quitar la magia, es deterrar lo que no funciona». Así que vamos a ello:

Mito 1: La entrega total

«El mito es que cuando amas a alguien quieres pasar todo el tiempo con esa persona. Pero la realidad es que somos humanos, no agapornis. Cada persona necesita su espacio: puedo quererte infinito pero necesitar más cositas, una red social, momento para mis cosas, estar en soledad... ¿Por qué este mito 'desgasta' un amor? Porque si nos lo creemos corremos el riesgo de asfixiar la relación.

Mito 2: Si tú no te quieres, nadie te va querer

En una mentira enorme. «Que te quieran no depende solo de ti y de cómo estés: puede pasar que no te quieras nada pero te vuelques en los demás, los cuides y te quieran devolver el amor», indica. Eso sí, «si te priorizas, estableces relaciones más sanas». «Lo único que faltaba a una persona con un autoconcepto regulero es que le digamos que si no la quieren es porque no se lo curra consigo misma».

Mito 3: Quien bien te quiere te hará llorar

Esto no tiene ni un pase. Hacer sufrir a alguien no es amor.Por supuesto que en las relaciones, aunque vayan bien, se llora de cuando en cuando. Pero tomarse el llanto como un signo de que hay mucho amor... Menos drama, por favor. «Mitos como este o como el de 'amores reñidos son los más queridos' son muy poco sanos, algunos ya directamente animan al maltrato», lamenta Jiménez. Para ella, «hacen que construyamos relaciones poco o nada éticas». El dolor es una emoción y el amor, otra.

Mito 4: El amor es suficiente para hacernos felices

El amor nos puede dar fuerzas, pero no es omnipotente (ya, en su concepción más poética, lo es todo, sí). Y si aplicamos esta idea en una relación no vamos bien encaminados. Primero, porque generaremos un vínculo que no es real, «resulta inalcanzable, y, menos mal, porque tampoco es deseable», aclara la psicóloga. Y segundo: «Para que una relación funcione hace falta currárselo. Y no por ello es menos estupenda.Amenudo estos mitos de que el amor todo lo puede solo sirven para que pongamos el piloto automático y no trabajemos en la relación... y cualquier pareja que deje esto de lado, se extingue».

Mito 5: Mariposas en el estómago

«¿Mariposas e el estómago? Eso es estrés, ansiedad y miedo», sentencia la psicóloga. Qué aguafiestas, ¿no? ¿No es una manifestación de una intensa emoción, de una pasión, de un deseo de proximidad....? «De incertidumbre», añade la experta. «En la fase inicial de una relación, al no conocer a la otra persona bien, tenemos pocas certezas, así que nos sentimos vulnerables », aclara. Vamos, que las mariposas son un efecto de esa inquietud en el aparato digestivo, «una activación psicofisiológica pura y dura».

Mito 6: Me gusta todo de ti

Nadie gusta al 100% y es normal. Somos humanos. Lo que pasa es que a principio de las relaciones percibimos las características buenas de una persona y esto influye en cómo vemos el resto de sus rasgos. Se llama 'efecto halo'. «Por ejemplo, si alguien te parece atractivo a morir vas a inferir que es, además, buena persona», explica. Lo malo es cuando nos caemos del guindo...