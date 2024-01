Llega el JOMO, el placer de perderse las cosas: así puedes practicar este 'detox' emocional

Tus amigos han quedado para salir de fiesta el sábado. Te apuntas al plan, pero en realidad no te apetece nada. Prefieres quedarte en casa viendo la tele y comiendo una pizza tumbada en el sofá. Pero llega el día... y vas. Quieres agradar a tu cuadrilla y además aparecer en todas esas fotos que van a subir a redes sociales y que demostrarán que no eres la pringada que prefiere peli y manta en lugar de una noche de copas y postureo. Pero también te puede pasar todo lo contrario. Que decidas quedarte en casa porque es lo que realmente te apetece y al rato te sientas fatal porque ves en Instagram lo bien que se lo están pasando tus amigos y te da rabia habértelo perdido. ¿Te suena? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bien, esto que te ocurre tiene un nombre: FOMO, una patología psicológica cuyo nombre proviene de la frase inglesa 'fear of missing out' y que viene a significar algo así como el miedo a perderse las cosas que están pasando a nuestro alrededor.

Aunque el término no es nuevo, en la actualidad está directamente relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de las redes sociales. La constante actualización de las publicaciones hace que muchas personas vivan pendientes de estas notificaciones y las consulten compulsivamente para estar informados de todo lo que pasa y no sentirse al margen de la sociedad. Los individuos que padecen este tipo de ansiedad también suelen experimentar la sensación de estar malgastando su tiempo cada vez que ven en redes sociales personas que no paran de hacer planes mientras ellos están pasando la tarde en su casa o dando un paseo sin mayores pretensiones. Explican los psicólogos que suele afectar a personas que necesitan una validación constante por parte de los demás y que ansían sentirse parte de un grupo.

Sin embargo, esta sensación de perderse cosas, de decir que no a planes que realmente no nos apetecen también tiene sus ventajas. «Nos hemos acostumbrado a vivir pendientes de las notificaciones y necesitamos parar, disfrutar de lo que realmente queremos hacer sin necesidad de estar comparándonos continuamente con los demás», explican en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Dar un paseo, ver nuestra serie favorita en bucle, preparar la cena con calma, quedar una tarde con los sobrinos o directamente no hacer nada quizás no son planes tan extraordinarios como para publicarlos en redes sociales, pero también son «necesarios e importantes», insisten los especialistas.

Y de esa necesidad de hacer lo que verdaderamente nos gusta sin remordimientos surge el término JOMO ('joy of missing out'), que se podría definir como el placer de perderse las cosas y que reivindica todo lo contrario al FOMO. Esta nueva corriente, acuñada por la escritora Christina Crook, conocida como la Marie Kondo del mundo digital, apuesta por poner un poco de distancia con la voracidad de las redes sociales para priorizar lo que realmente queremos hacer en cada momento sin fustigarnos por ello y sin que la presión social nos obligue a cambiar de parecer.

Guía para principiantes

Volvamos al ejemplo del principio. Si lo que queremos una noche es quedarnos en casa viendo la tele en lugar de salir con los amigos, perfecto. Si, por el contrario, preferimos apuntarnos al plan, perfecto también. «La clave está en hacer lo que nos apetezca sin tener en cuenta las apariencias o lo que los demás esperan de nosotros. Esta filosofía reduce notablemente los niveles de ansiedad y supone toda una liberación a nivel psicológico, sobre todo en personas muy dependientes de las opiniones externas. El JOMO funciona como una especie de 'detox' emocional», argumentan los expertos.

Si cada vez que suena una notificación, dejas todo lo que estás haciendo para consultar el móvil o eres incapaz de decir que no a un plan que no te apetece por miedo a perderte algo y quieres cambiar esa inercia, puedes seguir estas recomendaciones para fomentar la filosofía JOMO en tu día a día. En primer lugar, empieza por silenciar todos esos avisos que te mantienen totalmente enganchado al móvil. Vive el momento y aprende a disfrutarlo. Esta frase tan de manual es una de las claves, porque la realidad es que un gran porcentaje de las personas que padecen FOMO están continuamente comparándose con lo que hacen los demás (spoiler: la mayoría de esas publicaciones son puro postureo, nadie tiene un vida tan idílica todo el rato). Y, por último y muy importante, aprende a decir que no sin mortificarte.