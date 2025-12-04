Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vivir | Relaciones humanas

Guía 'tranquilizante' para los que sufren cuando van a coger un avión

La aviación comercial registra un accidente grave por cada 3,7 millones de vuelos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:23

A ver si les suena: «Comienzo a sentir angustia nada más reservar un billete, meses antes del vuelo. Sé que es irracional, pero mi mente ... interpreta cada día que pasa como uno menos hasta la fecha en que me jugaré la vida. Lo peor es que ni siquiera disfruto del viaje después de aterrizar. Paso esos días pensando en lo que falta para coger el avión de vuelta y volver a experimentar la ansiedad del despegue, las turbulencias y los pitidos varios del aparato en las alturas». Lo cuenta Julián P. , de 38 años, pero es la historia de mucha gente, quizá la suya que va a viajar este puente y lleva dándole vueltas al asunto un tiempo...

