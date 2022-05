¿Cuántos libros de autoayuda tiene en casa? Ojo con su uso

El principio básico: aplicar la autocrítica

¿Los libros de autoayuda son útiles o no? La pregunta del millón. Generalmente, promueven hábitos positivos, pero van dirigidos al gran público. Es decir, no tienen en cuenta ni nuestras circunstancias ni nuestra personalidad.Así que las fórmulas que ofrecen quizá no las podamos seguir. «Se trata de recoger su información y de ahí quedarnos con lo que nos puede servir –propone la psicóloga Dafne Cataluña–. No todo sirve para todos: por ejemplo, con la moda del 'mindfulness' hemos visto que a mucha gente le va bien, pero también hay a quien le saca de quicio en lugar de relajarle». Así, la especialista aconseja «aplicar un juicio crítico y pasar esos contenidos de autoayuda por nuestro tamiz».