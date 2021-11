Así se contiene ahora la tensión en las aulas

El frasco de la calma El frasco de la calma se elabora con agua, glicerina y purpurina. Si no se mueve el frasco, el agua se ve clara; pero si se agita, la purpurina se extiende y ya no se ve. El mensaje para el niño es que «cuando estamos agitados no podemos ver las cosas claras ni pensar». En algunos colegios utilizan también el rincón de la calma, con cojines, cuentos y este frasco para momentos de crisis.