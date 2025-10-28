Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores

Este tipo de acuerdos privados, cada vez más habituales, tienen como objetivo garantizar la atención de la persona dependiente sin enfrentar a los allegados

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 28 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Escucha la noticia

6 min.

¿Quién va a cuidar de mamá cuando se haga mayor y ya no pueda valerse por sí misma? Responder a esta pregunta no es ... sencillo, incluso puede resultar incómodo y desagradable, pero es importante anticiparse antes de que ocurra, no solo para garantizar que la persona dependiente recibe la atención necesaria, sino también para evitar los conflictos familiares que suele desencadenar el cuidado de un ser querido. Por este motivo, son cada vez más las personas que recurren a acuerdos privados con familiares o terceros en los que se establece por escrito cómo se va a gestionar el cuidado de esa persona, generalmente padres o abuelos, cuando ya no pueda valerse por sí misma.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  6. 6 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  7. 7 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  10. 10 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores