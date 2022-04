Ser asexual no es lo que crees... Igual lo eres

De todas las orientaciones sexuales a las que se han puesto nombre en los últimos años, quizá la menos 'respetada' haya sido la de asexual. Se han hecho muchas bromas sobre ello. De hecho, los que ya tenemos algunos años no podemos evitar que al mencionarla nos asalte el recuerdo de Flo cantando en la tele 'Yo nací siendo un asexuarrll' con la música de 'I Was Born Under a Wandering Star', cantada por Lee Marvin en 'La leyenda de la ciudad sin nombre'. Una vergüenza esta referencia, sí. Pero da una idea de la poca seriedad que se atribuía a la asexualidad y esto era un problema, porque a las personas que no experimentaban atracción sexual hacia otras (esta es la definición ortodoxa de asexual) les costaba salir del armario.

Sin embargo, eso ya ha cambiado (quizá no va tan rápido como se debiera, pero va desapareciendo el halo de cachondeo). Ahora mismo, son un colectivo más que lucha por ser reconocido y respetado.Incluso hay quedadas nacionales de asexuales, como la que tuvo lugar en Madrid el pasado 17 de febrero.

Llegados a este punto, se impone no empezar la casa por el tejado y explicar qué es exactamente ser asexual. Como ya hemos avanzado, es algo tan simple como no sentir atracción sexual hacia otras personas, pero hay mucho que puntualizar. «Es importante tener en cuenta que el comportamiento no es la atracción, así que puedes involucrarte en cosas sexuales y todavía ser asexual», aclaran desde AVEN (The Asexual Visibility and Education Network), la red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad, creada en 2001 y que ya cuenta con más de 11.5000 usuarios registrados. Esta plataforma trabaja para dar visibilidad a esta comunidad y para informar sobre esta orientación, que genera muchísimas dudas. ¿Por qué hay tantas preguntas en el aire? Pues porque todos, a lo largo de nuestra vida, tenemos periodos asexuales. ¿Entonces somos asexuales? «Si sientes que eres asexual en el momento presente, entonces lo eres, incluso si esto cambia más adelante. La sexualidad es fluida, esto significa que tu orientación puede cambiar conforme avanza el tiempo», destacan las mismas fuentes. ¿Desenrollamos un poco más la madeja asexual? Hay personas asexuales con impulso sexual, entendido como una función biológica como puede ser comer, dormir, beber... pero no lo dirigen hacia otros individuos. Eso sí, a menudo son físicamente capaces de experimentar excitación genital y orgasmos. «Físicamente, pueden disfrutar del sexo incluso aunque no sientan un fuerte deseo por ello o no sientan atracción sexual hacia su compañero o compañera. Para ellos practicar sexo es como hacer cualquier otra actividad divertida», aclaran.

¿Esto se sigue viendo como un problema? La sexóloga del centro Alborabide Lurdes Lavado atiende en consulta a algunas personas que dicen ser asexuales. En la mayoría de las ocasiones, jóvenes.Algunos hasta van con sus padres (más agobiados que ellos). «Yo les digo que no se agobien poniéndose etiquetas. Muchos no sienten el impulso y los hay hasta que tienen asco del sexo, no quieren ni masturbarse, ni siquiera ser objeto de deseo para otros (que se masturben pensando en ellos)», apunta la sexóloga.

Esto es porque los asexuales tienen diferentes actitudes hacia el sexo: unos sienten aversión, otros son indiferentes, los hay que lo disfrutan por razones que no implican la atracción por otra persona (motivos emocionales, por ejemplo), muchos se masturban y algunos pueden no sentir atracción sexual por otras personas, pero sí romántica o estética. ¿Mucho quebradero de cabeza? La sexóloga cree que es mejor que «todo fluya y no condicionarse». «Todo está bien», recalcan desde AVEN.

Para aclararnos un poco, he aquí un pequeño glosario de términos y conceptos del espectro asexual:

Alosexual

O 'alo'. Es lo opuesto a asexual. Es decir, una persona que experimenta atracción sexual hacia otras personas.

Grisasexual

Personas que sienten atracción sexual hacia otras, «pero sólo bajo unas limitadas y específicas circunstancias u ocasiones», explican desde AVEN. Sienten atracción sexual por otros, sí, pero muy pocas veces y/o con muy poca intensidad. Es un híbrido entre un alosexual y un asexual, que en el pasado se hacían llamar 'amebas' (sí, como el ser unicelular asexual).

Demisexual

También a medio camino entre lo asexual y lo alosexual. Es cuando no se siente atracción sexual a menos que se forme una fuerte conexión emocional, frecuentemente romántica, con alguien.

Fraisexual

Es una persona que siente atracción sexual por individuos que apenas conoce hasta que empieza a conocerlos, entonces pierde el interés.

Acoisexual

Experimenta atracción sexual, pero esta se desvanece tras ser correspondida. «Acoisexual puede ser además definido como aquel al que no le importa si la atracción sexual le es correspondida o no», añaden desde AVEN.

Asexuado

Referido a una persona, indica que carece de sexo o de caracteres sexuales definidos. No es sinónimo de asexual, aunque es muchas veces es utilizado como sinónimo de forma incorrecta.También se usa mal el término célibe para designar a personas asexuales. El celibato o castidad es la abstinencia consciente del sexo, una elección de conducta, en oposición a la asexualidad ,que es una orientación. Antisexual también es un término que confunde con asexual: un antisexual cree que la sexualidad es algo malo. Es una creencia, pero la asexualidad es una orientación.