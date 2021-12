Ramón García: «Verano es Laredo, mi BH roja y los helados de 'La Valenciana'»

Cuando se le pregunta a Ramón García por su verano azul, no duda ni medio segundo: «Laredo». El presentador bilbaíno ha veraneado toda su vida en la localidad cántabra, como miles de vizcaínos que tienen allí su segunda residencia. «Nos íbamos con mis abuelos justo después de acabar el colegio y ya no volvíamos a Bilbao hasta mediados de septiembre. ¡Tres meses enteros! Eso sí que eran vacaciones», rememora con cierta nostalgia. Los veranos de 'Ramontxu' poco tienen que envidiar al vivido por los protagonistas de la serie de Mercero. «Incluso diría que eran muy parecidos. Una mezcla entre 'Verano Azul' y 'Cuéntame'», bromea. Ramón recuerda comprar sus primeras katiuskas e impermables en una tienda que había en el puerto de Laredo, uno de sus lugares favoritos de la localidad marinera. «Íbamos en bicicleta. La mía era una BH roja. Me encantaba. La de mi amigo Koldo era igual, pero en color azul y la de Joselu, naranja», enumera de memoria.

Las tardes lluviosas, «que en el norte son unas cuantas», jugaba largas partidas al Monopoly con su cuadrilla de veraneo, muchos vizcaínos como él, pero también madrileños e incluso franceses, de ahí que también sea conocida como 'Costa Esmeralda'. O se iban a 'La Valenciana' a tomarse un helado. Los días de sol exprimían las horas en la playa de La Salvé. «Tengo buenísimos recuerdos de los veranos y todavía conservo amigos como Carmelo, con el que sigo en contacto», añade.

Para Ramón García, presentador del programa 'En Compañía' en Castilla-La Mancha Televisión, la localidad cántabra también es sinónimo de muchas primeras veces. «¡Ay, esos rollitos de verano! las fiestas...». Y de grandes amistades. «En Laredo me hice amigo de Miguel Ríos».