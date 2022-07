Lo que puedes alquilar por horas este verano. Las piscinas arrasan, pero también hay terrazas, azoteas o fincas televisivas

En el que amenaza con ser uno de los veranos más caros de nuestra vida, todavía podemos 'ahorrar'... o no gastar demasiado, al menos. El fenómeno de la economía colaborativa crece y, al margen del intercambio de casas, podemos alquilar casi de todo: desde piscinas de lujo a terrazas. ¡Y por horas!

«Piscina privada particular con barbacoa, con todos los utensilios necesarios para cocinar, horno de leña, sombra en la zona de comida con mesa, sillas y fregadero. Espacio de 'chill out' con nevera y sombra». El anuncio lo ha puesto el propietario de este sitio, ubicado a las afueras de Madrid. El precio, 4 euros por hora y por persona. Permiten hasta 28 invitados. La publicación, en el portal de Swimmy, avisa de que el dueño de la casa no estará presente durante el tiempo que lo tenga alquilado. Un propietario como este pueden sacar partido de sus instalaciones ganando hasta 7.000 euros por temporada, calcula Estefanía Leiva Fernández, directora de comunicación de Swimmy.

Espacios de este tipo y otros similares experimentan una demanda creciente. Pero, ¿para qué Cumpleaños, despedidas de soltero, reuniones familiares o, simplemente, para pasar unas horas a remojo. Son los motivos que alegan quienes alquilan. «Lo que más busca la gente en estas fechas es un chalé con piscina y jardín, espacioso y cómodo», precisa Leiva, que añade que «todas las casas están aseguradas, por lo que tanto los propietarios como los usuarios están cubiertos». Y da unas cifras que ayudan a hacerse una idea del volumen de negocio que empieza a moverse en este sector: esta plataforma tiene cerca de 230.000 usuarios, que reservan a través de la aplicación; el récord de reservas en un solo día, el pasado 16 junio, asciende a 356.

Bodas y 'baby showers'

En vista de la demanda, los sitios webs dedicados a este negocio en alza crecen, como la start-up catalana Spathios, una suerte de 'airbnb' de sitios con encanto. «Con la llegada del buen tiempo, la solicitud de espacios como terrazas, azoteas, 'rooftops', casas rurales o propiedades con piscina y barbacoa se ha disparado un 57%», han calculado los responsables de esta web. «Tenemos clientes de todo tipo, no solo particulares que celebran graduaciones, bautizos, bodas, fiestas pre boda o 'baby showers'. También empresas que alquilan espacios que tengan piscina, jardín y barbacoa y organizan una reunión para los empleados», afirma Pol Hevia, CEO de la empresa.

«Estamos viendo crecer solicitudes de reserva para prácticamente cualquier actividad que puedas imaginar». Desde un camerino de película por 15 euros la hora o un ático con vistas en Madrid por 65, a la casona utilizada durante el rodaje de 'La casa de papel' por 165, el chalé donde se rodó la primera temporada de la serie 'Élite' por 295 o La Pedrera de Gaudí por 500. El proceso de reserva es sencillo, explican: tres clicks una vez que nos hayamos registrado.

Un vistazo por cualquiera de estas webs nos permite comprobar que la oferta es amplísima: un estudio-vivienda con una cama colgante, un unifamiliar vanguardista, un restaurante multifuncional 'ecofriendly', una nave blanca con grandes lucernarios y sala vip, un estudio de arte original o un loft industrial de estilo vintage como los de Nueva York.

Alquiler de fogones

«Queremos evitar que la gente acabe siempre en los mismos sitios», justifica el creador de Spathios, cuya página 'online' incluye un tour 360º para que el usuario pueda visitar el espacio virtualmente antes de alquilarlo. «La tendencia a compartir espacios va en aumento», afirma en la línea de los anteriores uno de los creadores de la empresa, que actualmente tiene presencia en Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga o Zaragoza, entre otras ciudades de España.

Gracias a este nuevo modelo de negocio las personas que alquilan estos sitios pueden pagar una exclusividad a precio relativamente asequible, ya que al ser por horas se puede ajustar bastante el precio al presupuesto del cliente.

En Holaplace, otra de las plataformas en auge, ofrecen espacios amplios para grupos grandes: desde terrazas en casas particulares por unos 35 euros la hora con aforo de hasta una veintena de personas a salas privadas para un evento nocturno por 80 euros la hora en las que caben cuarenta invitados, una caravana antigua en un jardín o una amplia cocina por 55 euros la hora. Porque los fogones tienen amplia presencia –y demanda– en este negocio 'veraniego'. Plataformas como Hours o Sharing Kitchen cuentan con varios obradores y otros espacios culinarios para alquilar por días y horas. El evento que se organice en el espacio lo decide el inquilino, a un precio en torno a los 20 euros por hora y persona.