Poco glamour y gran efectividad

A estas alturas de la serie de ligoteo esperamos haber ofrecido claves útiles para que, tengas la edad que tengas, dispongas de truquillos para seducir. También hemos desvelado signos que revelan que una persona está empezando a estar loquita por tus huesos y hasta hemos repasado los escenarios veraniegos por excelencia –verbenas, playas y piscinas...– para que sepas moverte, amorosamente hablando, en distintos ámbitos. Y para cerrar la serie no podemos olvidarnos del chiringuito... quizá la última esperanza de muchos para poner en práctica las aptitudes para enamorar. ¿En medio de olor a grasilla, a pescado, entre codazos para pedir una caña y gente sudando y comienzo en chanclas...? «Suena asquerosillo y a poco glamour, sí, pero es un buen lugar para ligar», aclara María Pasión, experta en relaciones de pareja y 'dating' y autora de la 'biblia' del ligue 'Ligar es fácil... si sabes cómo' (ed. Alienta).

«En este tipo de sitios estamos más abiertos, más relajados y con las hormonas veraniegas a tope», apunta María Pasión. ¿Cuál es el truco para que alguien se fije en ti? No, no es meterte la hierbabuena del mojito en el canalillo o donde sea que se la metan los chicos. «Hay que generar tensión con las miradas, pero de forma elegante», apunta. Y un último consejo: «Estos lugares están llenos de muchos machos ibéricos y hembras ibéricas... –advierte la experta–. Si no es lo que buscamos, debemos estar atentos». No sea que empecemos el otoño mal.