Aquí, de toda la vida, las cosas se hacen así: todos, sin excepción, salimos a ganar. Los ojos opacos de los caídos en primera vuelta nos recuerdan, con su inexpresividad aún reciente, aún templada, cuál es el premio que espera a los tres atletas que, tras esta última prueba, consigan una plaza en el podio. A la señal inequívoca de uno de los jueces, y tras un breve conato de remoloneo, los contendientes nos colocamos en nuestros puestos. Tres, dos, uno, pero no hay disparo. No todavía. El corredor de la calle tres adelanta un pie antes de que al juez le dé tiempo de pegar el tradicional tiro al aire y, por mucho que el hombre intenta explicarse, por mucho que pone como excusa una y otra vez una sordera parcial acentuada por la posición de salida que le tocó en el sorteo, los árbitros hacen caso omiso de sus súplicas y, raudos, se lo llevan de la pista: qué sería de la justicia, díganmelo ustedes, sin la mano recia a la que no le queda más remedio que administrarla. Ahora sí: pum. El sonido de la pistola nos pilla a todos desprevenidos y los jueces, conscientes de que nada vuelve más democrática una competición que un arranque por sorpresa, sonríen ante su propio ingenio. El público, sin embargo, se altera. Qué coño: yo también me altero. Cuando al fin soy capaz de reparar en mis pensamientos me doy cuenta de que estoy corriendo, claro que corro, tan rápido como puedo, pero no es suficiente. Ya no. La pierna buena, la que todavía conserva la rótula de hueso y los músculos de carne, comienza a fallarme. Que yo haya podido contar desde mi perspectiva, poco privilegiada para la observación tranquila, hasta ahora hay dos caídos, pero puede que se me escape alguno. A lo lejos, desde lo alto de la colina que corona la aldea, se oyen gritos, jaleos, diría que incluso suspiros, pero no tengo tiempo para discernirlos: por mi derecha me rebasa el ciego. Qué velocidad lleva, el muy cabrón. Lo de todos los años: a éste no hay quien lo cace. Mi pierna buena, por el contrario, se ralentiza. Los ojos de los caídos, cada vez menos acuosos, siguen dirigiéndose hacia nosotros, pero su mirada en esta ocasión es de advertencia. Miradnos. Sigo tercero, pero el dolor propio me perfora los músculos y el ajeno, los oídos. Me rebasan de nuevo por la misma derecha por la que el ciego, de estela ya inalcanzable, me dejó atrás hace unos segundos. Esta vez, al rival a batir le falta una mano. Uno de los jueces me mira y sonríe. Se le lee en los ojos: puto tullido. Siempre ha habido clases, pienso, incluso entre los últimos descartes de las tradiciones de nueva planta. Sigo arrastrándome hacia delante a duras penas, pero hace rato que mi pierna buena ya no responde. Y, como siempre ocurre, el cerebro activa su sistema de emergencia justo cuando el cuerpo falla. No es que en un instante tenga una idea: el instante es la idea. Sin siquiera aflojar los herrajes, me quito la pierna ortopédica y la lanzo hacia delante. El muñón no siente, pero sangra. El corazón apenas bombea, pero late. Yo me quedo quieto, pero me doy de bruces contra la gravilla. La prótesis continúa el viaje que yo he abandonado a la fuerza y, dando vueltas en el aire, adelanta al tercero y cruza la meta. Entonces lo comprendo: esa medalla de bronce nunca colgará de mi cuello. Los jueces se adentran en la pista y nos detienen. A mí y, pese a que su aliento es el tercero que ha cruzado vivo la línea, también al manco. Las esposas que me sujetan los brazos tras mi espalda, alrededor de un mástil de madera, me aprietan no tanto por la crueldad de quien las cierra como por la hinchazón inmediata de las muñecas. Nos obligan, eso sí, a mirar de frente el podio antes de que todo termine. En lo más alto, un hombre de mediana edad a quien ni siquiera reconozco. En segundo puesto, el dichoso ciego. Completando la tríada, brillante y tiesa, mi pierna. Uno de los jueces se acerca a nosotros con la antorcha, encendida desde que la noche de San Juan marcó el comienzo del verano, entre sus dedos. El tullido, que por un instante sintió garantizada su permanencia en la aldea al menos hasta el verano próximo, me mira. No es resentimiento: es terror. El árbitro prende la pira, la antorcha se extingue y la llama que portaba se traslada por completo a nuestros pies. Lo siento, amigo. Has jugado bien, te juro que no te lo digo por compromiso, pero aquí las cosas se hacen así.