Ya estaba 'imbécil' inscrito en unos zapatos, en una guitarra, en una lámpara y en varios sitios más de la casa de Álex O'Dogherty (San Fernando, Cádiz, 1973) mucho antes de que el vocablo sirviera de título para su último y celebrado espectáculo teatral, que pretende hacer reflexionar sobre el poder de las palabras. Un 'show' que le ha servido para recuperar su juego de mesa sobre «insultos arcaicos», con el que «podrás insultar a familiares y amigos al estilo del Siglo de Oro sin que te puedan denunciar».

-¿Por qué 'imbécil'?

-Es una palabra que tiene muchas acepciones y con este espectáculo las he descubierto todas. No solo es esa persona que molesta, que es algo más que estúpida. También es ese payaso divertido. En la antigüedad el significado era el de frágil, vulnerable. Y así me siento yo cuando la gente utiliza mal sus palabras conmigo. Le damos más importancia a las palabras que a los hechos. Damos más importancia a un comentario negativo que a mil positivos. Yo he sufrido en mis carnes esas situaciones y me he considerado un imbécil por no poder sobrellevar esas historias.

-El poder de las palabras, ¿o el poder de quien usa las palabras?

-Sobre esto mismo hablo en este espectáculo. Depende de cómo usemos las palabras, podemos alegrar o amargar el día a alguien. Y generalmente hacemos lo segundo. Tenemos que luchar por hacer lo contrario, por expresar lo bueno. Hay mucha gente en redes sociales que, detrás del anonimato, de una foto falsa, lo hace pasar muy mal a otras personas que han llegado al extremo de suicidarse porque no han sabido manejar la situación.

-¿Puede elegir un imbécil favorito y otro imbécil con el que nunca se iría de viaje?

-[El actor] Gonzalo de Castro es mi imbécil favorito (sonríe). Con [el presidente de Brasil] Jair Bolsonaro, por ejemplo, no me iría a ningún sitio.

-¿Cuál es su palabra preferida?

-Mis palabras favoritas son merienda, fricción, serendipia, ataraxia, epifanía y subvención, que me pone cachondo.

-¿Nos hace falta la risa más que nunca?

-Hace falta siempre. El primer neanderthal que se rió porque su compañero se tropezó y se cayó, seguro que se sintió mejor. Cada día que pasa hace falta reír más que el anterior. Afortunadamente para lo que nos dedicamos a esto, la risa siempre va a ser necesaria porque mejora la vida de la gente. Todo el mundo necesita divertirse. No es un simple entretenimiento, es mucho más. La cultura lleva muchos siglos mejorando la vida de las personas.

-¿Qué insultos ha aprendido en los últimos tiempos?

-Gracias al espectáculo hemos recuperado el juego de los insultos arcaicos, que se está vendiendo muy bien [32 euros IVA incluido]. Zurcefrenillos, tragabigotes, boquimuelle, pitofloro, petrimetre, culopollo, comestacas...

-A la política actual de este país, ¿qué adjetivo le pega más?

-Decepcionante. Me decepciona que ningún político sea capaz de mirar por los intereses de los ciudadanos antes que por ellos mismos y por sus partidos.

-¿Y a la pandemia?

-Inesperada. Desesperante. Y también ha sido una oportunidad, al menos para mí. Me permitió parar, ordenarme y crecer. Esto lo digo con la boca muy pequeña porque hay mucha gente que lo ha pasado muy mal. Pero yo salí del confinamiento con mucha fuerza.

-¿Qué palabras se están perdiendo y deberíamos recuperar con urgencia?

-Merienda. Y follar.

-A usted, ¿qué le hace reír?

-Mi perra, Lía. Mucho.

-¿Y llorar?

-Últimamente me emociono con facilidad.

-¿Qué hará en vacaciones?

-Me he comprado una autocaravana. Será el primer coche que conduzca en mi vida. Nos vamos a ir mi chica, mi perra y yo por Francia y por Irlanda, donde aprovecharé para grabar un documental sobre mi familia.