Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025

Otitis, resfriado… La pregunta del millón: ¿cuándo necesita mi hijo antibiótico?

La llamada prescripción diferida ayuda a reducir la toma de fármacos en los niños más pequeños

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:58

Otra vez otitis... y ya van tres este invierno. Es una de las infecciones que más habitualmente tratan los pediatras. En el otoscopio se ve ... el tímpano enrojecido, aunque no hay supuración ni fiebre. ¿Le doy antibiótico o no? Hasta hace unos años el protocolo era recetar, sí o sí. Y el niño se curaba. Hoy los pediatras se hacen la pregunta, a veces no recetan... y también se curan. «Hay cuadros que se resuelven espontáneamente sin necesidad de tomar antibiótico. Muchas veces una otitis se puede pasar con ibuprofeno», explica Cristina Rodríguez, coordinadora del Grupo de Patología Infecciosa de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPap), quien confirma que, de niños (y a veces también de adultos), hemos tomado más antibiótico del que hubiésemos necesitado.

