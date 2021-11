Entrevista a Jordi Sánchez «Mis padres encendieron una vela para que no fuese actor» risas con calor «Un taxista quiso llevarme de putas porque me confundió con mi personaje de 'La que se avecina' y otro me espetó: 'soy fachilla, como tú'»

El actor y dramaturgo Jordi Sánchez se encuentra «totalmente recuperado» del coronavirus que lo postró en la cama de un hospital durante más de tres semanas el pasado mes de marzo. Además de los proyectos de cine y televisión que tiene sobre la mesa, acaba de publicar un libro de relatos en el que cuenta historias de la vida cotidiana, reflexiones vitales y anécdotas de su profesión. Se titula 'Nadie es normal' (Ed. Planeta).

-Entonces, ¿todos somos 'anormales'?

-Al contrario. Todos somos normales dentro de la anormalidad de cada uno. El libro está compuesto por más de cuarenta relatos y el título de uno de ellos es precisamente 'Nadie es normal'. Hace referencia a esa búsqueda constante de la aceptación del vecino, que muchas veces nos lleva a la inmovilidad absoluta. Ser anormal no tiene nada de malo. Todos somos raros. No tenemos que parecernos al vecino y el vecino al otro vecino.

-¿Y por qué nos empeñamos en ser 'normales'?

-Porque hay un modelo que dice que tienes que ir a la universidad, estudiar Medicina, casarte, tener hijos... Hay mucha gente que no está ahí dentro y es tan normal como la que sigue ese camino. Mira, en mi barrio todo el mundo quería ser médico o mecánico y yo quería ser actor. Me llamaban 'payasín' y mi vocación les parecía una cosa extrañísima. Era el raro, rarísimo. Cuando les decía a mis padres que quería matricularme en Interpretación, ellos me contestaban que me dejase de historias y que estudiase una cosa seria que me diese de comer. Yo los entiendo porque son preocupaciones que todos tenemos, pero solo hay una vida y tenemos que intentar estar bien con nosotros mismos.

-Dice que su padre le insistió mucho en que buscase una profesión que le permitiese «trabajar menos horas que él y ganar más».

-Y elegí Enfermería. Mis padres estaban tan preocupados con esto de la interpretación que se fueron a la catedral de Barcelona a encender una vela para que me suspendiesen en las pruebas de acceso. Ponte en su situación. Yo tenía una plaza prácticamente fija en el hospital Vall d'Hebron como enfermero y lo dejé todo para ir a la Escuela de Interpretación de Barcelona.

-Está claro que la vela no funcionó, ¿cómo lidia con la fama?

-Bastante bien. Tengo un montón de anécdotas.

-Cuente, cuente.

-Pues desde el señor abogado que te ve en una playa y se presenta con una tarjeta cuando estás a punto de meterte en el agua al taxista que te confunde con mi personaje de Antonio Recio en 'La que se avecina' y se empeña en llevarte de putas...

EL PERSONAJE: «Si Antonio Recio tuviese Twitter, le cierran la cuenta fijo». ¿Se imaginan a Antonio Recio con Twitter? Jordi Sánchez no solo se lo imagina sino que está convencido de que le cerrarían la cuenta en dos días. «Sería como un troll. De esos usuarios que la está liando continuamente, que insultan, que ponen verde a todo el mundo. La gente se desfoga en las redes sociales como no lo ha hecho en su vida y creo que Recio sería uno de ellos. Estaría totalmente enganchado».

-¿En serio? ¿Le pasa mucho esto de que le traten como si fuese el famoso pescatero de Mirador de Montepinar?

-No mucho, pero ocurre. El otro día un señor se acercó y me espetó: 'tu eres un poco fachilla, como yo'. No supe ni qué contestarle. Me dio la risa. La mayoría de la gente suele pararme por la calle para decirme que le gusta mi trabajo y eso es una maravilla. Ahora que he pasado por esto del coronavirus todo el mundo se interesa por mi estado de salud, me da ánimos. Es muy bonito.

-¿Esta experiencia le ha cambiado de alguna manera?

-Siempre he intentado comprar tiempo en mi trabajo. Me encanta lo que hago, pero hay más cosas en la vida. Y salí reforzado en esta idea de estar más con los míos. Cuando tienes un susto así, de repente la familia cobra mucha más importancia.

-¿Cómo se encuentra?

-Muy bien. Afortunadamente no he tenido ninguna secuela. Ya he trabajado en varios proyectos desde que salí del hospital. He rodado una película ('Hollyblood') en la que interpreto al padre de Óscar Casas y estoy colaborando en una serie de la que no puedo decir nada. Secreto.