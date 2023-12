¿Nivel alto de inglés para un trabajo? Crecen las ofertas que exigen idiomas, pero ojo con «pedir por pedir»

Eduardo es ingeniero de Telecomunicaciones y trabaja en Barcelona, pero su empresa tiene la matriz en Estados Unidos. Así que su día a día trascurre más en inglés que en castellano o catalán. «Casi todas las reuniones que tengo son en este idioma», reconoce. En muchos casos, además, son a través de videoconferencia. Antes trabajó en Alemania, donde dio clases para aprender esta lengua. «No era imprescindible, pero les gusta que hagas el esfuerzo». Su trabajo es uno de esos donde saber otros idiomas es un requisito indispensable.

Por extraño que parezca, este requisito perdió protagonismo en las ofertas de trabajo que se publicaron durante la pandemia. «En esa época muchas empresas se centraron en el mercado interior y en salir adelante, se valoraban más otro tipo de habilidades», explica Diego Puyo, director territorial de selección de Adecco. Sin embargo, ahora, superado el bache, no hay anuncio en el que no se incluya.

Así lo confirma la última edición del informe 'Oferta y Demanda de Empleo en España', realizado por Adecco y el portal Infoempleo. Sus datos constatan que el peso de los idiomas a la hora de conseguir un trabajo sigue siendo significativo. En 2022, en casi 2 de cada 10 ofertas de trabajo publicadas en nuestro país se pedía dominar alguno, un 7% más que el año anterior, aunque todavía 17 puntos por debajo de 2019. Y es crucial si lo que queremos es alcanzar un puesto de mando intermedio o superior.

«Dominar una lengua extranjera es muy importante y con el desarrollo en la comunicación de las empresas se hace fundamental», confirma Pueyo. Se refiere a eso que le pasa a Eduardo, las reuniones con la sede, pero también a la necesidad de hablar con proveedores y clientes de fuera, con los que no vale solo con 'hacerse entender'.

Pero ojo, porque como alerta Juan Martínez de Salinas, consultor, técnico de Recursos Humanos y conferenciante, también hay un poco de 'titulitis' en este asunto: «Se piden idiomas por pedir, a veces, sin ser necesarios». O no al nivel que se indica. El experto pone un ejemplo real: este año ha habido ofertas en zonas turísticas para el sector de la hostelería en las que se demandaba un nivel de idioma muy alto, rozando el bilingüismo. ¿Está justificado que un camarero hable castellano al mismo nivel que francés? El experto cree que no, pero «lo peor es que, además, no se pagaba».

Exigir un determinado nivel de idioma que luego no es necesario para el puesto puede servir a la empresa como criba a la hora de seleccionar personal, pero es un arma de doble filo. «Generas unas expectativas en quienes están interesados que luego no se cumplen», detalla Martínez de Salinas. Y el resultado no solo es que el trabajador se sienta 'estafado', es que puede hasta marcharse: algunos de manera casi inmediata y otros al cabo de «no más de un año». Con lo cual, el empresario vuelve a la casilla de salida.

De ahí la importancia de redactar una buen oferta de trabajo... y de leerla. «Muchas veces se hace en diagonal. Un amigo publicó una con solo dos requisitos: que se enviara el currículum y un vídeo de un minuto en el que el interesado explicase por qué quiere el puesto. De 120 candidatos solo 10 cumplieron las dos condiciones», prosigue el autor de 'Ejercita tu talento'.

El alemán, de moda

Encontrar empleo sin saber idiomas es más difícil en tres comunidades españolas, Baleares, Canarias y Madrid, donde este requisito está presente en la mayoría de ofertas. El inglés sigue siendo el rey: se pide en el 70% de los casos.

Por detrás queda el francés, muy solicitado en áreas como juguetes y comercio exterior, destaca el informe. Y luego está el alemán, un idioma en ascenso. «Se solicita en el sector de equipo de transporte, es decir, el aeronáutico, el ferroviario, etc.», precisa Pueyo. Y se pide incluso más que el inglés. «Es el país más fuerte de Europa», remata Martínez de Salinas.