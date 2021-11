Querida: Lo que me contaste del coro. Un corazón roto y desafinado. Me expulsaron del mío cuando mi garganta fue asaltada por las hormonas. Empecé carrera en el pop (armónicamente era punk pero no se sabía a ciencia cierta lo que fuimos ni lo que hacíamos). Que acabó cuando un día no volví al ensayo: se había declarado una guerra muy cerca y no podía compatibilizar las canciones y las crónicas. Otra historia. Hace un rato, porque te escribo de madrugada, esta noche, además de cine, en la charca, hubo karaoke. Fuera mascarillas y a cantar. Para algo sirve la memoria y el desparpajo. En la sábana –nuestra pantalla es una sábana mal estirada– tres mujeres, tres hombres, una adolescente, un novio, medio pueblo en una isla cargada de una azul imposible cantaban cosas suecas que se entienden en todo el mundo. 'Mamma Mia!' siempre funciona, con Meryl Streep o con Elena, que es funcionaria media, vive en Sabadell, no tuvo tres amantes simultáneos y a veces aterriza en el pueblo donde nacieron sus padres, desde el que te escribo ahora, afónico, melódico. En verano el ridículo sólo es un eco lejano. Tuyo.

Estimado: Anoche terminé 'Los días perfectos', el libro de Jacobo Bergareche en el que también hay muchas cartas, aunque ninguna llega a tener respuesta. Su visión sobre el matrimonio como unas ruinas erosionadas por el tiempo y la monogamia me hizo pensar en 'Noche de verano', de Jordi Grau. Cuenta dos verbenas de San Juan entre las que transcurre todo un año: las parejas que en la primera noche daban un traspié, en la segunda ya caminan sobre el alambre. Otras, en cambio, han surgido a raíz de aquella madrugada pero ahora son marido y mujer arrepentidos. Al fondo está la Barcelona de la burguesía y, si no la conocieras, bien podrías pensar que Bernardo y Alicia caminan en silencio por las calles de una ciudad italiana, con ese desasosiego existencial que se inventó Antonioni. Como en cualquier verbena de verano, hay barracas y autos de choque, se tiran petardos y también se celebran corridas de toros. El mejor momento llega cuando la orquesta se olvida de tanto pasodoble y apaga la luz regalándoles el escondite perfecto para un baile agarrado. Después del «he bebido mucho, déjame que me apoye en ti» ya no habrá vuelta atrás.