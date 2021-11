Las imágenes del verano

El homenaje inverso de la irrepetible luz del verano

Lo bueno de un horizonte es que es solo el principio del siguiente. Y en verano los horizontes son infinitos. Me gusta subir al coche, bajar las ventanillas y dirigirme hacia ellos sin prisas, dispuesto a detenerme para entrar en ese bosque, pasear por esa playa, cenar... Y hablar, me encanta hablar con la gente que me encuentro en este peregrinar hacia no se sabe dónde. O disfrutar de ese silencio recogido, mío, tan cercano a la felicidad. Subo otra vez al coche y me doy cuenta de que su sombra, el homenaje inverso de la irrepetible luz del verano, hace juego con un terreno rojizo que no parece de este mundo. Igual cojo una carretera secundaria y paro a descansar bajo ese árbol del fondo. Lo mismo es el final del horizonte, el principio del siguiente.