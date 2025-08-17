Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Guía para detectar si hay truco en las fotos de postureo en la playa y la piscina este verano

Solo un 5% de los antes y después del bisturí son 'de verdad'

Julia Fernández

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:05

Estos días, las redes sociales están llenas de fotos de postureo en playas y piscinas. De conocidos y también de famosetes. Algunos incluso aprovechan para ... mostrar cómo les ha ido la operación bikini porque saben que gustan mucho las comparaciones. De hecho, son adictivas y da igual si hablamos de la transformación de la costa en un municipio, las obras de la cocina de nuestro cuñado o los resultados de una intervención estética. Sin embargo, en este último caso, el asunto tiene más miga y ha hecho a los profesionales revolverse. «Para nosotros, los profesionales, estas imágenes son como las radiografías por las que se guía un traumatólogo», explica el cirujano plástico Francisco Gómez Bravo, que también ejerce de editor en publicaciones médicas internacionales. Y para nosotros, los potenciales clientes, un escaparate que nos invita a retocarnos si no estamos contentos con algo de nuestro físico a la vista de los resultados que estamos viendo. Y esto último preocupa a los especialistas que se encuentran con frecuencia con fotos de antes y después con diferencias que no son producto del tratamiento.

