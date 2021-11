Gandhi: «El camino es la meta»

En nuestra ajetreada existencia cotidiana, estamos obsesionados con lo que se supone que es «tener éxito»: coches de lujo, inmuebles valiosos, vacaciones exóticas... Eso requiere que sacrifiquemos nuestra propia vida para lograrlo. Los que disfrutan de trabajos estables, suelen vivir para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. La vida, sin embargo, es un camino que tiene su sentido en sí misma.

Si el final inevitable de la vida es la muerte, entonces la meta no puede coincidir con este final, sino que debe encontrarse en el proceso de vivir. Expresando en pocas palabras un trozo de la antigua sabiduría no occidental, Gandhi nos enseña que el camino de la vida no es un medio para otra cosa (como el consumo); el camino de la vida es un fin en sí mismo. Podemos escuchar algo parecido en los versos de Antonio Machado que canta Serrat «Caminante, no hay camino / Se hace camino al andar».